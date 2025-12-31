Cristiano Ronaldo balança rede, chega a 957 gols, mas Al Nassr só empata no Campeonato Saudita

Com foco em atingir os mil gols em jogos oficiais na carreira, o atacante Cristiano Ronaldo deu mais um passo para buscar seu objetivo nesta terça-feira ao deixar a sua marca nas redes adversárias no empate de 2 a 2 do Al Nassr com o Al-Ettifaq, em jogo válido pelo Campeonato Saudita. O astro português tem agora 957 tentos em sua trajetória.

Em uma partida bastante disputada, o adversário abriu o placar com Wijnaldum ainda no primeiro tempo, mas João Félix tratou de deixar tudo igual na volta do intervalo. O português teve participação ativa na virada do Al Nassr ao finalizar para a meta rival no lance do 2 a 1. No entanto, o protagonismo acabou ficando para o veterano atacante de 40 anos.

No lance que decretou a vantagem para a equipe do técnico Jorge Jesus, a bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes. O camisa 7 comemorou muito com os companheiros o seu 957º gol.

Quando tudo indicava que o Al Nassr manteria o aproveitamento de 100% no Campeonato Saudita, veio o gol de empate do Al-Ettifaq. Wijnaldum mostrou o seu faro de artilheiro e deu números finais ao confronto.