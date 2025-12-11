Craque israelense, ex-Palmeiras e lateral francês; os heróis da rodada da Champions League

Ríos teve melhor partida pelo Benfica. FILIPE AMORIM / AFP

A sexta rodada da fase de liga da Champions League teve heróis improváveis em alguns jogos. Restam apenas duas partidas para serem definidas as equipes classificadas diretamente para as oitavas de final e quais irão à repescagem.

O Arsenal segue como líder da fase de liga, com 100% de aproveitamento e a vaga praticamente encaminhada. O restante segue bastante embolado e tudo pode mudar nas próximas rodadas.

Alguns resultados só foram possíveis por atuações individuais de alto nível. Zero Hora elencou os cinco destaques da sexta rodada da Champions League.

Craque israelense

Gloukh teve boa atuação pelo Ajax. GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

O Ajax marcou os primeiros pontos na atual edição da Champions League, e foi com uma vitória fora de casa contra o Qarabag. O destaque do triunfo por 4 a 2 foi o israelense Oscar Gloukh, o qual chegou nesta temporada para ajudar na recuperação do clube holandês.

Ele marcou dois gols e teve uma bela atuação individual. É improvável que o Ajax consiga uma classificação, mas, caso isso ocorra, Glouck será fundamental.

Ex-Palmeiras brilha

Richard Ríos foi uma das principais negociações do futebol brasileiro em 2025. Ele foi vendido do Palmeiras para o Benfica por 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na época). O início do colombiano no futebol português foi de mais baixos do que altos, e a torcida benfiquista o criticou em algumas partidas.

No entanto, no duelo contra o Napoli pela Champions League, Ríos foi o melhor em campo. Ele abriu o placar, mostrando oportunismo na grande área, além de ter comandado as ações no meio de campo do Benfica, que venceu por 2 a 0 e se aproximou da zona da repescagem.

Lateral que resolve

Koundé foi o herói do Barça no Camp Nou. LLUIS GENE / AFP

Na primeira partida do novo Camp Nou na Champions League, o Barcelona saiu perdendo para o Eintracht Frankfurt. O ataque não estava conseguindo ser efetivo e uma derrota complicaria a vida do clube espanhol.

No entanto, o lateral-direito Koundé foi decisivo na virada. O francês marcou os dois gols que decretaram a vitória do Barça, que chegou a 10 pontos na tabela, dois a menos do que o oitavo colocado.

Herói improvável contra o Chelsea

De Katelare deu assistência e fez gol. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Jogando em Bergamo, na Itália, a Atalanta teve um grande desafio contra o Chelsea. O clube inglês abriu o placar com o brasileiro João Pedro.

Contudo, na segunda etapa, um herói improvável apareceu para o clube italiano. Charles De Ketelaere deu uma assistência para Scamacca, e na reta final do jogo marcou um belo gol para dar a vitória à Atalanta, que está dentro do top 8.

Disputa pelo protagonismo

Greenwood marcou dois gols para o Marselha. NICOLAS TUCAT / AFP

No jogo entre Union Saint-Gilloise e Olympique de Marselha, dois jogadores brigaram pelo protagonismo da partida. Anan Khalaili abriu o placar para o clube belga, e o atacante israelense chegou a marcar outro na partida.

O brasileiro Igor Paixão fez o primeiro dos franceses, mas foi seu companheiro Mason Greenwood quem brilhou e decidiu a partida para o Marselha. O atacante inglês marcou duas vezes, assegurando a vitória da equipe que agora ocupa a 16ª colocação.

Veja a classificação da Champions League