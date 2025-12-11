Esportes

Fase de liga
Notícia

Craque israelense, ex-Palmeiras e lateral francês; os heróis da rodada da Champions League

Restam apenas duas partidas para serem definidas as equipes classificadas diretamente para as oitavas de final da competição europeia

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS