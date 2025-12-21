Cowboys x Chargers: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

O futebol americano não para neste fim de ano. Na tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre Cowboys e Chargers, às 15h.
O Cowboys vem de derrota por 34 a 26 para o Vikings. Já o Chargers bateu o Eagles por 22 a 19 na última rodada da NFL.
Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.
Dallas Cowboys x Los Angeles Chargers
Quando? Domingo (21), às 15h
Onde assistir? ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass anunciam a transmissão
Próximos jogos da NFL
Assista ao Primecast
O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH.
