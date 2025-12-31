Costa do Marfim vira sobre Gabão (3-2) e vai às oitavas da CAN como líder do grupo

Já classificada para as oitavas de final, a Costa do Marfim venceu o Gabão de virada por 3 a 2 nesta quarta-feira (31), em Marrakech, e garantiu a liderança de seu grupo da Copa Africana de Nações (CAN).

O gol da vitória marfinense só saiu nos acréscimos (90'+1), quando o atacante Bazoumana Touré mandou a bola para as redes de cabeça.

Antes, a seleção gabonesa chegou a abrir 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Guélor Kanga (11') e Denis Bouanga (21').

Mas a reação começou com Jean-Philippe Krasso (44') fazendo o primeiro dos 'Elefantes' antes mesmo do intervalo. O empate só veio na reta final do segundo tempo, através de Evann Guessand (84'), minutos antes de Touré dar a vitória aos atuais campeões africanos.

Com esse resultado, a Costa do Marfim termina o Grupo F na primeira colocação com 7 pontos e terá a seleção de Burkina Faso como adversária nas oitavas de final.

Com a mesma pontuação, Camarões se classificou em segundo graças à vitória sobre Moçambique por 2 a 1, também de virada.

Em jogo simultâneo em Agadir, os moçambicanos, que também vão às oitavas de final, como um dos melhores terceiros entre todos os grupos, saíram na frente com o camisa 10 Geny Catamo (23').

O empate camaronês saiu pouco depois, com um gol contra do volante Nenê (28'), e a virada veio no início do segundo tempo com um golaço de Christian Kofane (55'), que acertou belo chute no ângulo.

Nas oitavas de final, Camarões terá pela frente a África do Sul, enquanto Moçambique medirá forças com a Nigéria.

Com todos os confrontos definidos nesta quarta-feira, as oitavas da CAN começam no próximo sábado com dois jogos por dia até a terça-feira.

-- Programação das oitavas de final da Copa Africana de Nações (horário de Brasília):

- Sábado, 3 de janeiro:

(13h00, Tanger) Senegal - Sudão

(16h00, Casablanca) Mali - Tunísia

- Domingo, 4 de janeiro:

(13h00, Rabat) Marrocos - Tanzânia

(16h00, Rabat) Africa do Sul - Camarões

- Segunda-feira, 5 de janeiro:

(13h00, Agadir) Egito - Benin

(16h00, Fes) Nigéria - Moçambique

- Terça-feira, 6 de janeiro:

(13h00, Rabat) Argélia - RD Congo

(16h00, Marrakech) Costa do Marfim - Burkina Faso