Costa do Marfim inicia defesa do seu título africano com vitória suada sobre Moçambique

Ler resumo

Amad Diallo corre para comemorar o seu gol. KHALED DESOUKI / AFP

A atual campeã Costa do Marfim iniciou sua campanha na Copa Africana de Nações-2025 nesta quarta-feira (24), em Marrakech, no Marrocos, com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre Moçambique, mas precisará melhorar sua eficiência no ataque para ir longe na competição.

Os marfinenses, que tiveram dificuldades por um longo tempo diante da defesa dos "Mambas", garantiram o triunfo com um gol de Amad Diallo logo no início do segundo tempo.

Há dois anos, jogando em casa, os "Elefantes" sofreram para se classificar na fase de grupos, com uma humilhante derrota por 4 a 0 para a Guiné Equatorial e a demissão de seu técnico, Jean-Louis Gasset, em pleno torneio. Mas se recuperaram milagrosamente para conquistar o título contra a Nigéria na final.

Neste ano, no Grupo F, considerado particularmente difícil, ao lado de Gabão e Camarões, eles precisavam garantir pontos contra Moçambique, considerada a seleção mais fraca da chave e que nunca passou da fase de grupos em suas cinco participações anteriores na CAN.

O objetivo foi alcançado, mas não foi fácil, como evidenciado pelo primeiro tempo, em que a finalização deixou a desejar (15 chutes ao longo da partida, mas apenas 5 na direçao do gol)

Os marfinenses tiveram a posse de bola, pressionaram no campo adversário e criaram inúmeras oportunidades mas sem consegeuir ameaçar seriamente o gol. O máximo de perigo foi uma cabeçada fraca de Wilfried Zaha aos 16 minutos, um chute desviado de Guéla Doué (irmão mais velho do francês Désiré) aos 22, e um disparo de primeira mal executado por Yan Diomandé, facilmente defendido por Ernan Siluane aos 26.

Em sua segunda Copa Africana de Nações como membro da comissão técnica, Emerse Faé, o auxiliar técnico que assumiu o comando da equipe durante a incrível campanha de janeiro-fevereiro de 2024, teve que lidar com as ausências dos atacantes Sébastien Haller, lesionado e fora de todo o torneio, e Nicolas Pépé, afastado por seus comentários polêmicos sobre jogadores com dupla nacionalidade.

Aos 34 minutos, bem posicionado na área após um cruzamento de Diallo, Ghislain Konan pensou ter aberto o placar, mas seu chute de pé esquerdo passou raspando a trave esquerda do goleiro dos "Mambas", que teve sorte novamente minutos depois ao interceptar uma cabeçada forte de Franck Kessié aos 45 minutos.

O gol da vitória veio no início do segundo tempo: um cruzamento de Doué da direita, desviado de cabeça por Kessié, sobrou para Diallo, que superou Siluane aos 4 minutos.

Diante de uma seleção moçambicana limitada e sem poder ofensivo, os marfinenses tentaram selar a vitória e garantir o resultado.

Mas nem Ibrahim Sangaré nem Kessié, ambos sem marcação na segunda trave, conseguiram mandar para a rede um cruzamento de Zaha aos 21.

E Geny Katamo, atacante do Sporting de Portugal, quase empatou nos acréscimos, aos 49, após uma bela jogada individual na área, mas foi interceptado pelo goleiro Yahia Fofana.

Em seu segundo jogo no torneio, os marfinenses vão enfrentar Camarões no domingo, às 17h (de Brasília).