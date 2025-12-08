Coritiba acerta contratação de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro e Red Bull Bragantino, para 2026

O Coritiba confirmou, neste domingo (07), a contratação do técnico Fernando Seabra, que assinou contrato após os últimos ajustes burocráticos. O acordo já estava verbalmente definido desde a última semana e foi selado depois que as tratativas com Roger Machado não avançaram.

Sem acordo também com Mozart, o time paranaense optou pelo treinador que mais agradou ao departamento de futebol e à SAF.

Seabra chega ao clube com a reputação de profissional estudioso, alinhado ao estilo de trabalho que o Coritiba busca para os próximos anos.

O comandante atua com metodologias modernas e já tem experiência em projetos semelhantes, como Cruzeiro e Red Bull Bragantino, além de carregar destaque por dar espaço a jovens talentos, característica que encaixa com o plano alviverde de valorização da base.

Seu último trabalho foi no time paulista, onde atuou entre 2024 e 2025, acumulando 56 jogos e 18 vitórias, deixando o Bragantino em outubro deste ano.

A diretoria entende que o novo técnico pode ser peça-chave para um ciclo duradouro e estruturado, especialmente após o retorno à elite do futebol brasileiro.