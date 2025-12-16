Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30min, pela ida da final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Vasco
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon e Bidon; Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Coutinho e Andrés Gómez; Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem para Corinthians x Vasco
Rafael Rodrigo Klein (RS) auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir à Corinthians x Vasco
A partida será transmitida ao vivo pelos canais: TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Vídeo