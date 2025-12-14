Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14) pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida ocorre às 18h, no Itaquerão, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Cruzeiro
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon, Maycon, Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Onde assistir a Corinthians x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo pela RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime