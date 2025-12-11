Corinthians vence o Cruzeiro e larga em vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Depay fez o gol da vitória corinthiana. GILSON LOBO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Foi dada a largada na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida e está a um empate da classificação para a final.

Em um Mineirão lotado, o Cruzeiro não conseguiu impor seu jogo e sofreu com a pressão paulista. O gol da vitória foi de Memphis Depay, aos 21 minutos de partida. Carrillo lançou no área, Yuri Alberto cabeceou para o meio e o camisa 10 aproveitou a sobra em dois tempos para balançar as redes.

O Cruzeiro tenta reverter o resultado na Arena Corinthians, no domingo (14), às 18h, na partida de volta da semifinal. O time paulista tem a vantagem de jogar pelo empate. Se o resultado for favorável aos mineiros por apenas um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Do outro lado da chave, Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11) pelo jogo de ida, no Maracanã, às 20h.