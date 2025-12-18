Corinthians vence Basket Osasco e se aproxima da vaga na Copa Super 8 do NBB

Com o resultado, o Timão passou ao sexto lugar do NBB. Bruno Ulivieri / Divulgação/Basket Osasco

O Corinthians suou e sofreu, mas conseguiu conquistar uma vitória sobre o Basket Osasco, por 81 a 80, na quarta-feira (17). Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe no NBB e o 11º na temporada.

Com o resultado, o Timão passou ao sexto lugar e se aproximou de uma vaga na Copa Super 8. O torneio reunirá os oito melhores do turno de classificação.

Rafael Munford teve uma atuação destacada pelo Corinthians ao registrar um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes. Além dele, o time do técnico Jece Leite contou com boas atuações do ala-pivô Victão, que anotou 22 pontos, e do ala estadunidense Davaunta Thomas, que contribuiu com outros 19.

—Não jogamos bem nos últimos dois jogos, mas ganhar jogando mal também é muito bom, dá uma força, dá um ânimo bom também. Mesmo jogando mal, ganhar é importante —afirmou o armador Elinho, que deu 11 assistências.

Pelo Basket Osasco, que perdeu a 13ª em 17 jogos, o pivô Hatila Passos registrou um duplo-duplo de 10 pontos e 16 rebotes. O cestinha da equipe foi o ala panamenho Alejandro Grant, que anotou 18 pontos.