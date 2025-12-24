CBF divulga ranking atualizado; veja as posições de Grêmio e Inter

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) a atualização do ranking nacional de clubes. A ordem serve para a definição de potes nos sorteios da Copa do Brasil.
A dupla Gre-Nal aparece no top 15, mas os dois perderam posições em relação à última temporada.
O Grêmio é o 12º, com 10.636 pontos. O Tricolor perdeu duas posições em relação a 2024, quando era 10. O Inter, por sua vez, está em 14º, com 10.014. O Colorado, que era 12º, também caiu duas colocações.
O terceiro gaúcho melhor colocado é o Juventude. O time da Serra era 18º, com 8.864 pontos e agora ocupa a 17ª posição, com 8.426.
Primeiras posições
O Flamengo sustentou a liderança após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, subiu para a vice-liderança. O Palmeiras completa o top 3.
Entenda os critérios
O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada a partir de um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.
Entre os mais bem posicionados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O time mineiro saiu da 19ª posição e agora é o 11º. O Mirassol conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.
Top 30
- Flamengo - 16.314 pontos
- Corinthians - 14.930
- Palmeiras - 13.860
- Atlético-MG - 13.696
- São Paulo - 13.556
- Fluminense - 13.006
- Botafogo - 12.834
- Athletico-PR - 12.656
- Bahia - 12.632
- Vasco - 11.330
- Cruzeiro - 11.010
- Grêmio - 10.636
- Fortaleza - 10.382
- Inter - 10.014
- Bragantino - 9.802
- Santos - 8.852
- Juventude - 8.426
- Atlético Goianiense - 7.476
- América-MG - 7.429
- Vitória - 7.205
- Ceará - 7.122
- Cuiabá - 6.746
- Goiás - 6.463
- Coritiba - 6.381
- Sport - 6.340
- CRB - 6.150
- Criciúma - 6.090
- Mirassol - 5.537
- Vila Nova - 4.750
- Operário-PR - 4.525
