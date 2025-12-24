CBF divulga ranking atualizado; veja as posições de Grêmio e Inter

Grêmio e Inter perderam posições no ranking da CBF. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) a atualização do ranking nacional de clubes. A ordem serve para a definição de potes nos sorteios da Copa do Brasil.

A dupla Gre-Nal aparece no top 15, mas os dois perderam posições em relação à última temporada.

O Grêmio é o 12º, com 10.636 pontos. O Tricolor perdeu duas posições em relação a 2024, quando era 10. O Inter, por sua vez, está em 14º, com 10.014. O Colorado, que era 12º, também caiu duas colocações.

O terceiro gaúcho melhor colocado é o Juventude. O time da Serra era 18º, com 8.864 pontos e agora ocupa a 17ª posição, com 8.426.

Primeiras posições

O Flamengo sustentou a liderança após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, subiu para a vice-liderança. O Palmeiras completa o top 3.

Entenda os critérios

O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada a partir de um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.

Entre os mais bem posicionados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O time mineiro saiu da 19ª posição e agora é o 11º. O Mirassol conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.

Top 30

Flamengo - 16.314 pontos Corinthians - 14.930 Palmeiras - 13.860 Atlético-MG - 13.696 São Paulo - 13.556 Fluminense - 13.006 Botafogo - 12.834 Athletico-PR - 12.656 Bahia - 12.632 Vasco - 11.330 Cruzeiro - 11.010 Grêmio - 10.636 Fortaleza - 10.382 Inter - 10.014 Bragantino - 9.802 Santos - 8.852 Juventude - 8.426 Atlético Goianiense - 7.476 América-MG - 7.429 Vitória - 7.205 Ceará - 7.122 Cuiabá - 6.746 Goiás - 6.463 Coritiba - 6.381 Sport - 6.340 CRB - 6.150 Criciúma - 6.090 Mirassol - 5.537 Vila Nova - 4.750 Operário-PR - 4.525