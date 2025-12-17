Corinthians se preocupa com lista de oito jogadores pendurados antes da final contra o Vasco

Corinthians e Vasco abrem a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena. O clube paulista tem uma grande preocupação para o duelo em Itaquera. A equipe comandada por Dorival Júnior possui uma lista com oito jogadores com dois cartões amarelos. Vários dos atletas são titulares

A relação de pendurados do time corintiano é composta por Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon, André Ramalho, Angileri e Breno Bidon. Caso algum deles seja advertido pela arbitragem nesta quarta, estará fora da partida decisiva.

Pelos lados do Vasco, a lista é bem menor. Os únicos pendurados da equipe carioca são Pablo Vegetti e Lucas Piton. O lateral-esquerdo está com uma lesão no joelho.

Corinthians e Vasco chegam à grande decisão da Copa do Brasil após eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, nos pênaltis, na fase semifinal. Esta será a primeira disputa de título entre os dois times desde o Mundial de Clubes de 2000.