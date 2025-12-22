Corinthians já garante mais de R$ 23 milhões com participação na Libertadores e Supercopa

Com o título da Copa do Brasil conquistado diante do Vasco neste domingo, o Corinthians assegurou presença em mais dois torneios em 2026. A equipe paulista irá disputar a Supercopa Rei e a Copa Libertadores da América.

Na Supercopa, o Corinthians irá enfrentar o Flamengo, que foi o vencedor do Campeonato Brasileiro. A decisão está prevista para o dia 24 de janeiro do ano que vem.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá confirmar os valores da premiação da Supercopa. Nesta temporada de 2025, após bater o Botafogo, o Flamengo embolsou R$ 11,4 milhões pela taça. Cada finalista teve direito ao valor fixo de R$ 6,05 milhões.

O Corinthians ainda garantiu um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em 2025, cada clube ganhou R$ 17 milhões só pela participação na etapa de grupos da competição continental.

A Conmebol divulgará os valores atualizados da premiação da Libertadores do ano que vem, mas a tendência é que as quantias sejam ainda maiores para 2026.

O Corinthians está no Pote 2 do sorteio dos grupos da Libertadores. A definição das chaves ocorrerá em março do próximo ano.