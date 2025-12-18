Corinthians e Vasco ficam no empate no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025

Equipes jogaram para mais de 47 mil pessoas na Arena Corinthians. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil teve de tudo, menos bola na rede. Quer dizer, Corinthians e Vasco até marcaram, mas nas duas vezes a arbitragem anulou por impedimento. Na Arena Corinthians, em São Paulo, as equipes empataram em 0 a 0, o que deixa a decisão em aberto para o jogo da volta.

No próximo domingo (21), os times disputam a partida decisiva, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer fica com o troféu. Em caso de um novo empate, o campeão da Copa do Brasil será definido nos pênaltis.

Gols anulados na primeira etapa

A primeira boa chance do primeiro tempo veio do Corinthians. Aos 13 minutos, Memphis Depay pressionou a saída de bola do Vasco e conseguiu desarmar Carlos Cuesta. A bola sobrou para Yuri Alberto, que tocou para Breno Bidon, próximo da meia-lua. O jogador finalizou rasteiro para fora.

Nos minutos seguintes, o Vasco melhorou na partida e teve mais domínio no setor ofensivo, principalmente em função da movimentação dos três jogadores do setor: Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Aos 18 minutos, Gómez disparou em velocidade pelo meio e deixou Rayan cara a cara contra Hugo Souza. Apesar de ter marcado, o gol foi anulado por impedimento do jovem atacante. No lance seguinte, PH cruzou na área e Puma Rodríguez apareceu como elemento surpresa para cabecear para fora.

Com o Vasco no comando do meio de campo e sendo intenso pelos lados, coube ao Corinthians apostar na bola parada. Com 25 minutos, Rodrigo Garro cobrou falta no lado direito da área e André Ramalho cabeceou em direção ao centro. Yuri Alberto desviou com o pé e Memphis, livre, finalizou para o fundo das redes. Mais uma vez, a arbitragem entrou em ação e anulou o gol por impedimento.

Bola na trave na etapa final

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Corinthians teve outra chance de abrir o placar. Matheus Bidu cruzou, Yuri Alberto não conseguiu finalizar da melhor forma e desviou de carrinho. Léo Jardim defendeu sem dificuldades.

A melhor oportunidade dos cariocas veio só aos 20 minutos. Philippe Coutinho cobrou escanteio e Cauan Barros cabeceou na trave. O time treinado por Dorival Júnior também apostou na mesma jogada sete minutos depois. Memphis cruzou e Gustavo Henrique subiu no segundo poste. A bola bateu na rede pelo lado de fora.