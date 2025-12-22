Corinthians e Flamengo vão disputar a Supercopa 2026

O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil na noite deste domingo (21), será o adversário do Flamengo na Supercopa Rei de 2026. O duelo único está previsto para 24 de janeiro, com local a definir.
A competição, que voltou a ser disputada em 2020, coloca o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil frente a frente. O Rubro-negro é o atual detentor do título — venceu o Botafogo por 3 a 1 na última temporada.
Agora, os dois times aguardam as definições da CBF. O duelo está previsto para 24 de janeiro, mas a data ainda terá de ser confirmada pela entidade.
O local também está em aberto. Arena da Amazônia (Manaus), Mané Garrincha (Brasília) e Fonte Nova (Salvador) são os candidatos a receber o jogo.
Todos os campeões da Supercopa
- 1990: Grêmio
- 1991: Corinthians
- 2020: Flamengo
- 2021: Flamengo
- 2022: Atlético-MG
- 2023: Palmeiras
- 2024: São Paulo
- 2025: Flamengo