Corinthians e Flamengo vão disputar a Supercopa 2026

Corinthians e Flamengo vão abrir 2026 se enfrentando. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil na noite deste domingo (21), será o adversário do Flamengo na Supercopa Rei de 2026. O duelo único está previsto para 24 de janeiro, com local a definir.

A competição, que voltou a ser disputada em 2020, coloca o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil frente a frente. O Rubro-negro é o atual detentor do título — venceu o Botafogo por 3 a 1 na última temporada.

Agora, os dois times aguardam as definições da CBF. O duelo está previsto para 24 de janeiro, mas a data ainda terá de ser confirmada pela entidade.

O local também está em aberto. Arena da Amazônia (Manaus), Mané Garrincha (Brasília) e Fonte Nova (Salvador) são os candidatos a receber o jogo.

