Copa Super 8 do NBB tem confrontos definidos

Flamengo é o atual bicampeão da Copa Super 8. Yuri Reuters / LNB

O primeiro turno da fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) foi encerrado nesta segunda-feira (29), com nove jogos e a definição das posições das equipes que disputarão a Copa Super 8, torneio que ocorre de 24 a 31 de janeiro de 2026 com os oito primeiros colocados.

A Copa Super 8 garante ao campeão uma vaga na Champions League das Américas 2026/2027, competição que dá ao seu vencedor um lugar na Copa Intercontinental de 2027.

Os oito classificados se enfrentarão em jogo único, com vantagem do mando de quadra nas quartas de final para os quatro melhores classificados.

Líder do turno, o Pinheiros vai disputar um clássico com o Paulistano, que foi uma das equipes a derrotá-lo (81 a 76) na competição.

Quem vencer o duelo paulista irá enfrentar na semifinal, o vencedor de Sesi-Franca (SP) x Brasília Basquete (DF). A equipe paulista busca seu terceiro título no torneio. No confronto do turno, Franca venceu por 92 a 84.

Do outro lado da chave está o Flamengo, dono de quatro títulos na Copa Super 8. O atual bicampeão enfrentará o São José Basketball (SP), no Rio de Janeiro. No último confronto, a equipe rubro-negra venceu por 88 a 72 no interior paulista.

Minas Tênis Clube e Corinthians duelarão pela outra vaga na semifinal. Os mineiros foram campeões em 2022 e ficaram com o vice da última edição. As duas equipes se enfrentaram na abertura da atual temporada e o Minas venceu por 83 a 81.

Confira os cruzamentos do NBB:

Pinheiros (SP) x Paulistano (SP)

Sesi-Franca (SP) x Brasília Basquete (DF)

Flamengo (RJ) x São José Basketball (SP)

Minas Tênis Clube (MG) x Corinthians (SP)

NBB / Divulgação

Semifinais:

Pinheiros/Paulistano x Sesi-Franca/Brasília Basquete

Flamengo/São José Basketball x Minas Tênis Clube/Corinthians