Copa do Mundo de Skeleton: gaúcha Nicole Silveira termina em 12º lugar na terceira etapa

Nicole faz temporada de recuperação. Girts Kehris / Divulgação/IBSF

A gaúcha Nicole Silveira conquistou nesta quinta-feira (18), seu melhor resultado na temporada 2025-2026 da Copa do Mundo de Skeleton. Em Sigulda, na Letônia, ela finalizou em 12º lugar e superou os desempenhos das duas provas anteriores em Cortina D'Ampezzo, na Itália, e Lillehammer, na Áustria, onde foi 16ª e 17ª colocada, respectivamente.

O traçado de 1,2 mil metros e 16 curvas da pista de Sigulda sempre foi desafiador para Nicole, que foi quarta colocada no último Campeonato Mundial. O resultado desta quinta foi o melhor de sua carreira no evento.

Nesta quinta, ela foi a 12ª, na primeira descida, com o tempo de 52seg53 e fez a 17ª marca (52seg45) na segunda descida, totalizando 1min44seg98.

Com o resultado, Nicole Silveira somou 128 pontos e passou da 17ª para a 15ª colocação no ranking da temporada, com 312 pontos.

A prova em Sigulda substituiu a que seria disputada em Innsbruck, na Áustria, em novembro.

O primeiro lugar na Letônia ficou com a belga Kim Meylemnas, que é esposa de Nicole. Ela terminou com 1min43seg90, e ficou à frente da britânica Tabitha Stoecker, segunda com 1min44seg24, e da alemã Janine Flock, terceira com 1min44seg29.

Tabitha Stoecker (E), Kim Meylemans (C) e Janine Flock (D), o pódio em Sigulda. Girts Kehris / Divulgação/IBSF

Meylemans assumiu a liderança do ranking da Copa do Mundo com 625 pontos, oito à frente de Flock e 21 mais do que Stoecker.