Copa do Brasil: confira a premiação milionária que o Corinthians recebeu

Vasco e o Corinthians decidiram neste domingo (21) a final da Copa do Brasil no Maracanã. Além da taça, que ficou para o Corinthians, esteve em jogo uma premiação milionária.

No primeiro jogo, disputado em São Paulo, as equipes ficaram no 0 a 0. Já a segunda partida, disputada no Rio de Janeiro, foi vencida pela equipe paulista por 2 a 1.

Quanto cada clube ganhou?

Se fosse campeão, o Vasco receberia R$ 77 milhões referentes ao título, que se somam aos R$ 24 milhões já acumulados nas fases anteriores da competição. No total, a premiação ficaria em R$ 101 milhões ao fim da campanha.

Já o Corinthians, mesmo com o título, não alcançou esse total. A estimativa é que o clube paulista embolse no máximo R$ 97 milhões com a conquista. Esta diferença de valores ocorre por causa da etapa em que cada time ingressou na competição:

O Vasco entrou na Copa do Brasil desde a primeira fase , acumulando premiações em cada etapa.

entrou na Copa do Brasil , acumulando premiações em cada etapa. O Corinthians entrou apenas a partir da terceira fase, após participar da Libertadores (em que foi eliminado antes da fase de grupos).

Quanto o Vasco ganhou?

Com o vice, o Vasco embolsou cerca de R$ 57 milhões.