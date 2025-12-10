Copa do Brasil 2025: como os semifinalistas chegaram nesta fase da competição

As semifinais da Copa do Brasil têm início nesta quarta-feira, 10. Cruzeiro e Corinthians duelam no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). Na quinta-feira, 11, Vasco e Fluminense abrem a outra semi, às 20 horas (de Brasília), no Maracanã.
O Corinthians fez grande campanha até aqui na Copa do Brasil. A equipe alvinegra está invicta, sem ter sofrido nenhum gol. O time de Dorival Júnior entrou já na terceira fase da competição, pegando o Novorizontino. O clube de Parque São Jorge venceu os dois duelos por 1 a 0.
Nas oitavas de final, o Corinthians teve o rival Palmeiras pela frente. E a equipe alvinegra despachou o time alviverde com um placar agregado de 3 a 0, fazendo 1 a 0 na Neo Química Arena, e 2 a 0 no Allianz Parque. Nas quartas, o Corinthians derrotou o Athletico-PR nos dois jogos, por 1 a 0 (fora) e 2 a 0 (em casa).
Adversário do Corinthians nas semifinais do torneio mata-mata, o Cruzeiro também entrou na terceira fase da Copa do Brasil. O time mineiro passou com facilidade pelo Vila Nova, com placar agregado de 5 a 0.
Nas oitavas, o Cruzeiro teve um susto ao empatar a partida de ida em 0 a 0 com o CRB, no Mineirão. No confronto de volta, porém, triunfou fora de casa, por 2 a 0. Na fase seguinte, o conjunto celeste foi dominante diante do grande rival Atlético-MG, vencendo os dois jogos pelo placar de 2 a 0.
Fluminense e Vasco disputaram a Copa do Brasil desde a primeira fase. O Tricolor das Laranjeiras iniciou a caminhada atropelando o Águia de Marabá, fora de casa, por 8 a 0. Depois, no Sul, teve dificuldades para superar o Caxias por 2 a 1.
Na terceira fase, o Fluminense venceu a Aparecidense por 1 a 0 (casa) e 4 a 1 (fora). Nas oitavas, a equipe das Laranjeiras largou com boa vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio. Na volta, segurou empate em 1 a 1 no Maracanã.
Já nas quartas de final, o Tricolor do Rio conseguiu uma grande virada sobre o Bahia. Na ida, o time nordestino triunfou por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. No confronto de volta, a equipe carioca contou com um gol de Thiago Silva na reta final para vencer por 2 a 0.
O Vasco, por sua vez, abriu a participação na Copa do Brasil batendo o União Rondonópolis fora de casa por 3 a 0. Em seguida, visitou o Nova Iguaçu, no Nilton Santos, e também triunfou por 3 a 0.
Na terceira fase, o time cruzmaltino teve muitas dificuldades para eliminar o Operário-PR. Após dois empates pelo placar de 1 a 1, a equipe carioca levou a melhor nos pênaltis por 7 a 6.
Na etapa de oitavas de final, o Vasco empatou em 0 a 0 com o CSA no Estádio Rei Pelé. No segundo jogo, bateu o adversário por 3 a 1, em São Januário. Nas quartas de final, o Vasco fez confronto emocionante com o rival Botafogo. Depois de dois empates por 1 a 1, a equipe comandada por Fernando Diniz mais uma vez conseguiu a classificação nos pênaltis, se garantindo nas semifinais.