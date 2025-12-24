Copa Africana das Nações, NBA e NFL: veja os campeonatos que não param no Natal e onde assistir aos jogos

Lakers, de LeBron James, estará em quadra no dia de Natal. MIKE CHRISTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

As atenções se voltam para as comemorações natalinas no Brasil, entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25), mas isso não impede que os fãs de esportes fiquem ligadom nas competições ao redor do mundo. O feriado será de disputas na NBA, NFL e na Copa Africana de Nações.

A Copa Africana das Nações terá quatro jogos neste período. A manhã de quarta-feira (25) se inicia com Burkina Faso x Guiné Equatorial, às 9h30min, sem transmissão.

Às 12h, Argélia e Sudão se enfrentam. Depois, será a vez de Costa do Marfim e Moçambique, às 14h30min. O dia fecha com Camarões e Gabão, às 17h. Todas as partidas serão transmitidas pelo BandSports e no canal YouTube Esporte na Band.

Ligas norte-americanas

Na quinta-feira (25), as atenções se voltam para a NBA e a NFL. Serão quatro jogos de basquete com transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

Às 14h, o New York Knicks de Jalen Brunson encara o Cleveland Cavaliers. Depois, às 16h30min, o atual campeão Oklahoma City Thunder enfrenta o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, um dos jogadores mais promissores da liga. Após, às 19h, será a vez de Warriors x Mavericks.

Às 22h, LeBron James e Kevin Durant, dois dos maiores astros da NBA, se enfrentam no último jogo do Natal: Los Angeles Lakers x Houston Rockets.

Futebol americano

A NFL reserva três jogos no Natal. Às 15h, Washington Commanders e Dallas Cowboys se enfrentam, com transmissão da Netflix. Às 18h30min, também pelo canal de streaming, jogam Minnesota Vikings e Detroit Lions.

O dia fecha com Kansas City Chiefs x Denver Broncos, às 22h15min, com transmissão de SporTV 2, DAZN e Globoplay.

Horários e onde assistir

Copa Africana das Nações

Quarta-feira (25) — 9h30min: Burkina Faso x Guiné Equatorial (sem transmissão)

(sem transmissão) Quarta-feira (25) — 12h: Argélia x Sudão (BandSports e Esporte na Band, no YouTube)

(BandSports e Esporte na Band, no YouTube) Quarta-feira (25) — 14h30min: Costa do Marfim x Moçambique (BandSports e Esporte na Band, no YouTube)

(BandSports e Esporte na Band, no YouTube) Quarta-feira (25) — 17h: Camarões x Gabão (BandSports e Esporte na Band, no YouTube)

NBA

Quinta-feira (26) — 14h: New York Knicks x Cleveland Cavaliers (ESPN 2 e Disney+)

(ESPN 2 e Disney+) Quinta-feira (26) — 16h30min: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs (ESPN 2 e Disney+)

(ESPN 2 e Disney+) Quinta-feira (26) — 19h: Golden State Warriors x Dallas Mavericks (ESPN 2 e Disney+)

(ESPN 2 e Disney+) Quinta-feira (26) — 22h: Los Angeles Lakers x Houston Rockets (ESPN 2 e Disney+)

NFL

Quinta-feira (26) — 15h: Washington Commanders x Dallas Cowboys (Netlfix)

(Netlfix) Quinta-feira (26) — 18h30min: Minnesota Vikings x Detroit Lions (Netflix)

(Netflix) Quinta-feira (26) — 22h15min: Kansas City Chiefs x Denver Broncos (SporTV 2, DAZN e Globoplay)