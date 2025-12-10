Conheça o Pyramids, próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental

Pyramids, do Egito, foi fundado em 2008. Pyramids FC / Reprodução

Com a vitória sobre o Cruz Azul, nesta quarta-feira (10), com dois gols de Arrascaeta, o Flamengo avança às semifinais da Copa Intercontinental. O próximo confronto é contra o Pyramids, do Egito, e dele sairá o adversário do PSG na grande final.

Fundado em 2008, sob o nome Al Assiouty Sport, o Pyramids FC é um clube jovem. Foi comprado em 2018, passou pela mudança de nome e foi transferido para o Cairo, capital do Egito, e passou a ser um dos principais times do país.

Até chegar à semifinal do Intercontinental, o Pyramids passou por outras duas fases. Após a conquista da Champions da League da África, em outubro, a equipe bateu o Auckland City, por 3 a 0, e o Al Ahli, por 3 a 1, em etapas preliminares do Mundial.

Atualmente, o Pyramids é o segundo colocado do Campeonato Egípcio, dois pontos atrás do líder Ceramica Cleopatra e é o campeão da Supercopa da África. Na temporada, a equipe soma 15 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, com 39 gols marcados e 17 sofridos.

No entanto, o Pyramids vem de uma derrota acachapante. Na última partida antes do confronto com o Flamengo, pela Copa da Liga do Egito, o time colocou os reservas em campo e foi goleado por 6 a 1 pelo National Bank.

A equipe é comandada pelo croata Krunoslav Jurcic, ex-Dínamo Zagreb-CRO, Adanaspor-TUR e Al-Nassr-ARA. A estrela do time é o centroavante Fiston Mayele, da República Democrática do Congo. O artilheiro marcou nas quartas, semis e final da Champions da África que classificou o Pyramids ao Intercontinental. Na partida contra o Al Ahli, pela segunda fase do Mundial marcou os três gols da vitória.

Flamengo x Pyramids pelo Intercontinental

Quando? Sábado (13), às 14h

Onde assistir? RBS TV, sportv, ge tv e e Cazé TV anunciam a transmissão em imagens. Zero Hora acompanha ao jogo em tempo real.