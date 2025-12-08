Confira quais são os times já garantidos na Sul-Americana 2026

Com o término do Brasileirão no último domingo (7), as seis vagas brasileiras para a Copa Sul-Americana foram definidas para a temporada de 2026. Os representantes do país na próxima edição do campeonato continental são: São Paulo (que ainda pode garantir vaga à Libertadores caso o Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil), Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians.
Os nomes, no entanto, podem mudar conforme o resultado da Copa do Brasil. O Vasco, 14º colocado no Brasileiro, ainda pode se classificar para uma das competições continentais. O clube carioca vai à Sula caso Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil. Em caso de título vascaíno, a equipe disputará a Libertadores em 2026.
No total, 44 vagas serão distribuídas pelos campeonatos nacionais, sendo 12 destinadas diretamente à fase de grupos e outras 32 à fase prévia. Os clubes brasileiros e argentinos avançam automaticamente para a fase de grupos, por isso não disputam as etapas preliminares.
Os quatro eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores completam as 32 equipes que disputarão a fase de grupos.
Veja as equipes classificadas para a Copa Sul-Americana 2026
Argentina
- River Plate (Melhor equipe na tabela geral a não se classificar para a Libertadores)
- Deportivo Riestra (classificado via tabela anual do Campeonato Argentino)
- San Lorenzo (classificado via tabela anual do Campeonato Argentino)
- Tigre
- Barracas Central
Brasil
- São Paulo (oitavo colocado no Brasileirão)
- Grêmio (nono colocado no Brasileirão)
- Bragantino (10º colocado no Brasileirão)
- Atlético (11º colocado no Brasileirão)
- Santos (12º colocado no Brasileirão)
- Corinthians (13º colocado no Brasileirão)
Chile
- Palestino (classificado via Campeonato Chileno)
- Universidad de Chile
Colômbia
- Millonarios (classificado via Campeonato Colombiano)
Equador
- Libertad (classificado via Campeonato Equatoriano)
- Orense (classificado via Campeonato Equatoriano)
Paraguai
- Sportivo Trinidense (4º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)
- Nacional (5º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)
- Recoleta (6º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)
- Olimpia (7º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)
Peru
- Alianza Atlético (5º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)
- Melgar (6º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)
- Deportivo Garcilaso (7º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)
- Cienciano (8º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)
Uruguai
- Defensor Sporting (5º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)
- Boston River (6º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)
- Racing (7º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)
- Montevideo City Torque (8º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)
Venezuela
- Academia Puerto Cabello (5º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)
- Monagas (6º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)
- Caracas (7º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)
- Metropolitanos (8º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)
Calendário Copa Sul-Americana 2026
- 1ª fase (jogo único): 4 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Playoffs: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
