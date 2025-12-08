Confira quais são os times já garantidos na Sul-Americana 2026

Grêmio garantiu sua vaga na competição. Staff Images / Conmebol

Com o término do Brasileirão no último domingo (7), as seis vagas brasileiras para a Copa Sul-Americana foram definidas para a temporada de 2026. Os representantes do país na próxima edição do campeonato continental são: São Paulo (que ainda pode garantir vaga à Libertadores caso o Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil), Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians.

Os nomes, no entanto, podem mudar conforme o resultado da Copa do Brasil. O Vasco, 14º colocado no Brasileiro, ainda pode se classificar para uma das competições continentais. O clube carioca vai à Sula caso Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil. Em caso de título vascaíno, a equipe disputará a Libertadores em 2026.

No total, 44 vagas serão distribuídas pelos campeonatos nacionais, sendo 12 destinadas diretamente à fase de grupos e outras 32 à fase prévia. Os clubes brasileiros e argentinos avançam automaticamente para a fase de grupos, por isso não disputam as etapas preliminares.

Os quatro eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores completam as 32 equipes que disputarão a fase de grupos.

Veja as equipes classificadas para a Copa Sul-Americana 2026

Argentina

River Plate (Melhor equipe na tabela geral a não se classificar para a Libertadores)

Deportivo Riestra (classificado via tabela anual do Campeonato Argentino)

San Lorenzo (classificado via tabela anual do Campeonato Argentino)

Tigre

Barracas Central

Brasil

São Paulo (oitavo colocado no Brasileirão)

Grêmio (nono colocado no Brasileirão)

Bragantino (10º colocado no Brasileirão)

Atlético (11º colocado no Brasileirão)

Santos (12º colocado no Brasileirão)

Corinthians (13º colocado no Brasileirão)

Chile

Palestino (classificado via Campeonato Chileno)

Universidad de Chile

Colômbia

Millonarios (classificado via Campeonato Colombiano)

Equador

Libertad (classificado via Campeonato Equatoriano)

Orense (classificado via Campeonato Equatoriano)

Paraguai

Sportivo Trinidense (4º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)

Nacional (5º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)

Recoleta (6º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)

Olimpia (7º colocado da tabela anual do Campeonato Paraguaio)

Peru

Alianza Atlético (5º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)

Melgar (6º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)

Deportivo Garcilaso (7º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)

Cienciano (8º colocado na tabela anual do Campeonato Peruano)

Uruguai

Defensor Sporting (5º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Boston River (6º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Racing (7º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Montevideo City Torque (8º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Venezuela

Academia Puerto Cabello (5º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Monagas (6º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Caracas (7º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Metropolitanos (8º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Calendário Copa Sul-Americana 2026

1ª fase (jogo único): 4 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Playoffs: 22 e 29 de julho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro