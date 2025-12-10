Confira por que o PSG entra direto na final da Copa Intercontinental

Paris Saint-Germain é o atual campeão europeu. Marco BERTORELLO / AFP

O PSG já está na final da Copa Intercontinental da Fifa 2025, sem a necessidade de disputar as etapas anteriores. Mas por que o time francês entrou direto na decisão?

A estrutura deste novo torneio coloca o representante europeu diretamente na final, por conta de um pedido da Uefa para reduzir o calendário do futebol no continente.

O pedido foi atendido também pelo fato da mudança de formato da Champions League, que agora tem dois jogos a mais na fase de liga — antiga disputa dividida em grupos.

Na próxima quarta (17), às 14h, o atual campeão europeu encara o vencedor de Flamengo x Pyramids na finalíssima da competição no Catar.