Confira lista de campeões mundiais de Fórmula 1 atualizada após título de Norris

Lando Norris conquistou neste domingo seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O britânico de 26 anos superou os concorrentes Oscar Piastri e Max Verstappen para faturar o troféu mais desejado do automobilismo. O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda. Veja a seguir a lista atualizada de campeões mundiais: