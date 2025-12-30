Como foi o 2025 de Gui Santos na NBA

Gui Santos demonstrou entrega dentro de quadra. NOAH GRAHAM / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Gui Santos carrega um peso invisível nas costas, mas que todo brasileiro fã de basquete é capaz de entender o tamanho. Ele foi o único representante do Brasil na NBA — a principal liga do mundo da modalidade — em 2025, com bom desempenho dentro de quadra, mas ainda sem o espaço merecido no Golden State Warriors.

Neste ano, Gui Santos disputou 72 partidas, em duas temporadas distintas da NBA. As médias de 4.1 pontos e 2.8 rebotes por jogo não mostram realmente o papel exercido pelo brasileiro enquanto esteve em quadra.

Em determinados momentos, ele recebeu oportunidades para mostrar seu talento. Gui se destacou principalmente na entrega dentro de quadra, sendo elogiado por companheiros, como o astro Stephen Curry, em janeiro de 2025:

— Honestamente, acho que ele é o cara que mais trabalha no time. E isso se destaca. À medida que ele vai ganhando experiência, é legal ver ele fazer algo que chamamos de "controlar o incontrolável". Ele faz isso consistentemente.

Desde 2023 na NBA, Gui Santos está evoluindo. As primeiras oportunidades apareceram em seu segundo ano na Liga, e o brasileiro se consolidou como um dos 15 atletas do elenco dos Warriors. No entanto, a minutagem dele com o técnico Steve Kerr ainda é questionável.

Minutagem questionável e confiança do treinador

Olhando para 2025, há momentos em que Gui atua duas partidas seguidas com mais de 20 minutos e entrega bom desempenho. Todavia, nas partidas seguintes ele é preterido e atua por menos de 10 minutos.

Mesmo com essa inconsistência, o brasileiro já recebeu elogios de Kerr.

— Ele é um verdadeiro membro do nosso time. Acho ele um grande jogador para nossa rotação. Sempre que preciso, ele traz energia e inteligência, porque tem uma ótima percepção de como jogamos. Ele sabe como jogar com Steph (Curry), Jimmy (Butler) — explicou o treinador, em entrevista coletiva realizada em dezembro.

O final da última temporada foi positivo para Gui Santos, que recebeu mais oportunidades, mesmo que tenha sido por conta de lesões no elenco dos Warrios. Contudo, a atual temporada vem sendo de menos espaço.

— Nesta temporada, ele não tem tido muitas oportunidades, mas é a posição dele na equipe, pois está atrás de alguns jogadores e precisa esperar a vez. Mas tenho uma grande confiança nele — afirmou Kerr.

Os melhores jogos em 2025

Brasileiro se destacou como um bom reboteiro na NBA. NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O ano pegou a parte final da temporada passada e o início da atual. Em ambas, Gui Santos conseguiu ter ao menos um desempenho considerado de alto nível.

Em 24 de janeiro, o brasileiro teve sua melhor marca de pontos na NBA, com 19. Além disso, ele contribuiu com 7 rebotes contra o Chicago Bulls.

Tanto na defesa, como no ataque, o brasileiro se destacou pela briga por rebotes, oportunizando contra-ataques ou bolas de segunda chance para os Warriors.

Na atual temporada, no dia 6 de dezembro, o brasileiro teve sua melhor marca, com 14 pontos contra o Cleveland Cavaliers.

Com apenas 23 anos, ainda é possível acreditar que Gui Santos terá mais chances na NBA, para quem sabe se tornar um jogador de mais minutagem e maior participação dentro de quadra.