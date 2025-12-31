Como foi o 2025 de Cairo Santos, o único brasileiro da NFL

Cairo Santos teve um dos melhores anos da carreira. PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ser o único jogador brasileiro a atuar na NFL é algo com que Cairo Santos já está acostumado. O kicker de 34 anos está na principal liga de futebol americano desde 2017. Ainda mais experiente, o "Zica das Bicudas", como ficou carinhosamente conhecido pelos fãs do Brasil, foi importante para o Chicago Bears em 2025.

São sete temporadas na franquia, divididas em duas passagens. A primeira em 2017 e 2018. Após rodar por outras equipes, Cairo voltou aos Bears em 2020.

Neste ano, ele tem um dos melhores desempenhos da carreira. São 25 field goals certos de 30 tentados, um aproveitamento de 83,3%. Nos extra points, o brasileiro acertou todos os 39 que tentou. Em 2025, ele marcou 114 pontos para Chicago.

Cairo se destaca pela precisão nos chutes, sendo um dos melhores de toda a NFL. O lado negativo é para a força, pois ainda está atrás de outros nomes da liga. Em field goals acima de 50 jardas, ele tem 4/6 acertos, sendo o mais longo de 54 jardas.

Na atual temporada, dois jogos foram marcantes para o brasileiro. Na semana 11, ele acertou o chute que deu a vitória por 19 a 17 contra o Minnesota Vikings.

Mais recentemente, na Semana 16, Cairo foi fundamental na vitória dos Bears no maior clássico da NFL, contra o Green Bay Packers. Ele marcou 10 pontos e ainda conseguiu um onside kick para sua equipe.

Já classificado para os playoffs, Chicago contará muito com o "Zica das Bicudas" para avançar ao Super Bowl. Cada detalhe importa na fase decisiva e os kickers costumam ser heróis ou vilões.