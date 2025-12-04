Como estão os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026?

Faltando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho na América do Norte, os principais candidatos ao título vivem momentos diferentes.

Analisamos a situação de cada um deles antes do sorteio para definir os grupos, que acontecerá na sexta-feira (5) em Washington.

Argentina: campeã em grande fase

Os atuais campeões mantiveram o ritmo após conquistarem o tricampeonato na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Sob a liderança de Lionel Messi, em ótima forma física aos 38 anos, a Argentina dominou as Eliminatórias sul-americanas e garantiu sua vaga no torneio já em março deste ano.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que brilha pelo Inter Miami, mantém um certo mistério sobre sua participação, mas é difícil imaginá-lo perdendo a última chance de brilhar nos Estados Unidos, país que ele escolheu para a reta final de sua espetacular carreira.

Espanha: 'armada' invencível

Os campeões europeus, invictos há 31 jogos, chegam à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México nas melhores condições.

Mas seu desempenho dependerá inevitavelmente do rendimento de seu craque, Lamine Yamal, de 18 anos.

O brilhante atacante do Barcelona sofreu com lesões neste início de temporada, e seu comportamento fora de campo também tem gerado críticas.

A questão é se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que o aguarda em sua primeira Copa do Mundo como destaque da seleção número um do ranking da Fifa.

França: pronta para última batalha de Deschamps

O técnico Didier Deschamps disputará seu sétimo e último grande torneio internacional à frente da seleção francesa, e não tem intenção de manchar o legado após haver mantido a França entre a elite do futebol mundial por mais de 13 anos.

Tendo alcançado o título mundial em 2018 e a final em 2022, o treinador elevou as expectativas a um nível altíssimo e sabe que muito se espera dele após uma decepcionante Euro-2024, apesar de ter chegado às semifinais.

O mesmo se aplica a Kylian Mbappé, que fez história ao marcar um hat-trick na decisão de 2022.

O capitão, que ganhou destaque internacional na Copa da Rússia-2018, conta com seu retorno à sua competição favorita para apagar a amarga lembrança de sua atuação na Euro-2024 (em que marcou apenas um gol, de pênalti).

Inglaterra: talento em todas as posições

Vice-campeã da Euro-2024 e primeira seleção europeia a garantir vaga na América do Norte, a Inglaterra se apresenta como uma forte candidata ao título.

Agora sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a equipe conta com um elenco repleto de talento (Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice) em sua busca por finalmente conquistar um troféu internacional que lhe escapa desde a Copa do Mundo de 1966.

Portugal: a última bala de CR7

Portugal será um dos grandes favoritos na Copa do Mundo. Com um elenco repleto de jogadores de alto nível, o técnico Roberto Martínez alcançou seus primeiros sucessos ao vencer a Liga das Nações de 2025.

Para dar uma despedida à altura a Cristiano Ronaldo, de 40 anos, nada melhor do que um primeiro título mundial para uma equipe que acumula fracassos desde o terceiro lugar conquistado em 1966.

Alemanha: no limbo

A seleção alemã vem de duas decepções monumentais em Copas do Mundo, tendo sido eliminada na primeira fase em 2018 e 2022, resultados que não condizem com seu status de tetracampeã mundial.

Após as derrotas em casa para Portugal (2-1) e França (2-0) durante o Final Four da Liga das Nações, a 'Mannschaft' não conseguiu impressionar nas Eliminatórias, sofrendo para se classificar num grupo bastante fraco (com Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo).

Brasil: mar de dúvidas

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando em junho ainda não trouxe um salto significativo de qualidade para a seleção brasileira.

Os pentacampeões mundiais, em busca do primeiro título desde 2002, não reinam mais absolutos na América do Sul e, na caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026, tiveram sua pior campanha nas Eliminatórias no formato atual, além de registrarem diversas marcas negativas.

O prestigiado técnico italiano de 66 anos, que disputará sua primeira Copa do Mundo como treinador, busca construir um elenco à altura do legado de Pelé.

Mas a incerteza em relação à condição física de Neymar, que não joga pela seleção desde outubro de 2023, pouco contribui para tranquilizar a torcida, cujo orgulho foi ferido pela campanha vitoriosa de sua grande rival, a Argentina.