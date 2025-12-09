Como está a situação de playoffs da NFL após a Semana 14

Chargers venceram e estão na briga pela divisão. KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Restam apenas quatro partidas para cada uma das 32 franquias da NFL na temporada 2025/2026. Enquanto alguns times já deram adeus à disputa, outras ainda sonham com vaga nos playoffs e os últimos jogos vão determinar os classificados.

Os cenários estão abertos nas duas conferências, e as divisões ainda seguem sem vencedores definidos. Veja como está a disputa por vagas nos playoffs:

Leia Mais Chiefs perdem mais uma na NFL e podem ficar de fora dos playoffs após 10 anos

Divisões bem encaminhadas

Na Conferência Americana (AFC), duas divisões têm favoritos, mas isso pode mudar nas próximas partidas. Na AFC Leste, o New England Patriots lidera com duas vitórias de vantagem em relação ao Buffalo Bills.

No entanto, as equipes se enfrentam na Semana 15. Caso os Pats vençam, o título divisional será encaminhado, o que concede vantagem de mando de campo nos playoffs.

Na AFC Oeste, o Denver Broncos lidera com duas vitórias de vantagem sobre o Los Angeles Chargers. Porém, a franquia terá jogos complicados, como o Kansas City Chiefs, que está em momento de desespero. O duelo decisivo pela divisão poderá ser na Semana 18, quando Broncos e Chargers se enfrentam.

Na Conferência Nacional (NFC), apenas a NFC Leste existe uma vantagem tranquila. O Philadelphia Eagles, que não vive momento, tem dois jogos de vantagem sobre o Dallas Cowboys, que também perdeu na Semana 14.

Divisões em aberto

Na AFC, duas divisões ainda estão bem indefinidas. Na Norte, o Pittsburgh Steelers lidera, pois venceu o Baltimore Ravens no último confronto. Porém, a situação ainda pode mudar até o final.

Na AFC Sul, o Jacksonville Jaguars assumiu a liderança e abriu um jogo de vantagem para o Houston Texans, que vive um bom momento e vai em busca do título. O Indianapolis Colts tem boa campanha, mas está em queda livre nas últimas semanas.

Packers venceram os Bears na Semana 14. JOHN FISHER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Na NFC, três divisões estão com equipes empatadas. Na Norte, o Green Bay Packers venceu o Chicago Bears e alcançou as nove vitórias. As duas franquias estão igualadas nesse quesito, mas os Packers têm menos derrotas, pois empataram um jogo na temporada.

Na NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers estão com campanha 7-6. Ainda há dois jogos entre as franquias, nas semanas 16 e 18.

Por fim, a NFC Oeste tem Los Angeles Rams e Seattle Seahawks empatados com 10 vitórias e 3 derrotas. Os rivais se enfrentam na Semana 16, o que pode colocar o San Francisco 49ers (9-4), na disputa.

Confira a tabela da NFL

Resultados da Semana 14 da NFL