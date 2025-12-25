Commanders x Cowboys, Vikings x Lions e Chiefs x Broncos: onde assistir ao vivo e horários da rodada de Natal da NFL

Denver Broncos buscará título da divisão no Natal. JUSTIN EDMONDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Os fãs de futebol americano terão um belo dia de Natal, com três partidas realizadas na quinta-feira (25). Os jogos serão clássicos divisionais e podem ser importantes na disputa pelos playoffs.

A partir das 15h (horário de Brasília), Washington Commanders e Dallas Cowboys se enfrentam. A transmissão será exclusiva da Netflix.

O mesmo serve para Minnesota Vikings x Detroit Lions, que jogam às 18h30min. Os Lions ainda sonham com playoffs e precisam vencer para seguir na disputa.

No último jogo, às 22h15min, o Denver Broncos busca o título da AFC Oeste sobre o Kansas City Chiefs. A partida terá transmissão dos canais SporTV, do Globoplay e do DAZN, que tem o NFL Game Pass como pacote de assinatura.

Horário e onde assistir aos jogos da NFL no Natal