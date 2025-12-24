Com quatro brasileiros, Australian Open divulga inscritos para o qualifying

Ler resumo

Sinner é o atual campeão do Australian Open. DIMITAR DILKOFF / AFP

A organização do Australiano Open divulgou a lista de jogadores inscritos para o qualifying do primeiro Grand Slam de 2026. Serão 128 jogadores nas chaves masculina e feminina, respectivamente, e o Brasil terá quatro representantes, três homens e uma mulher. Os jogos terão início no dia 12 de janeiro.

Na chave masculina, os organizadores levaram em conta o ranking da ATP de 17 de novembro, enquanto no feminino a data limite foi a da lista de 22 de dezembro da WTA.

Para se classificar para a chave principal do torneio, que começará no dia 18 de janeiro, será necessário vencer três rodadas. Serão distribuídas 32 vagas, 16 para os homens e 16 para as mulheres.

Quem são os brasileiros

Heide entrará com ranking protegido. Divulgação / ©Fotojump

O Brasil terá três tenistas buscando classificação no masculino: Gustavo Heide, João Lucas Reis e Thiago Wild.

Heide é o atual 243 na classificação da ATP, mas quando a lista foi fechada era o número 175 e ingressa com o ranking protegido, que permite a jogadores que venham de lesão, utilizar durante seis meses uma classificação anterior.

O paulista de 23 anos ficou afastado das quadras em 2025, entre os meses de março e setembro, por conta de uma lesão nas costas. Após retornar disputou torneios de menor porte e conquistou o título do ITF M25 de Lajeado (RS), em novembro.

Na Austrália, Heide disputará seu quinto quali de um Major. Em 2024, ele superou os três jogos em Roland Garros e jogou a primeira rodada, caindo para o argentino Sebastián Báez, então 20º do mundo. Esta será sua segunda tentativa no torneio australiano. Na recente temporada, não superou a primeira rodada.

João Lucas Reis viveu um bom ano em 2025 e, no começo de novembro, atingiu sua melhor posição, a 187ª. Esta será sua primeira vez do pernambucano em Melbourne e a segunda em Grand Slam. Este ano, ele caiu na primeira fase do qualificatório do US Open.

Thiago Wild já foi o 58º colocado no ranking mundial da ATP, mas aos 25 anos vive uma das piores fases de sua carreira e atualmente ocupa a 218ª posição.

Wild já esteve entre os 60 melhores do mundo. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O paranaense já disputou sete chaves principais de Grand Slam, sendo duas delas na Austrália em 2024 e 2025, mas sem passar da estreia. Ele ainda jogou o qualificatório em outras oportunidades, entre 2020 e 2022, sempre eliminado na primeira rodada.

Na chave feminina, a única brasileira será a paulista Laura Pigossi. Aos 31 anos, ela busca disputar seu quinto Grand Slam e participar da chave principal do Australian Open, pela segunda vez. Em 2023, ela caiu na estreia para a estadunidense Caty McNally.

Pigossi busca disputar o torneio pela segunda vez. Fotojump / Divulgação/SP Open

Pigossi ainda jogou o qualificatório em 2022, 2024 e 2025, sem passar da primeira rodada. Atualmente ela a número 201 da classificação da WTA. Em agosto de 2022, ela foi a 100ª do mundo, sua melhor colocação.