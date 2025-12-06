Com hat-trick de Kane, Bayern goleia Stuttgart (5-0) e segue imparável no Alemão

Com 37 pontos de 39 possíveis, o Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao título ao golear o Stuttgart fora de casa por 5 a 0 neste sábado (6), pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, com direito a hat-trick do atacante inglês Harry Kane.
Os bávaros só cederam um empate no campeonato até aqui e têm 11 pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que ainda neste sábado recebe o Eintracht Frankfurt (7º), e 12 sobre o Borussia Dortmund (3º), que no domingo enfrenta o Hoffenheim (5º).
Contra o Stuttgart (6º), tudo foi mais fácil do que o esperado para o time do técnico Vincent Kompany.
Impressionando mais uma vez, apenas três dias antes de receber o Sporting de Lisboa na Liga dos Campeões, o Bayern abriu o placar com Konrad Laimer aos 11 minutos.
No segundo tempo, o gigante da Baviera emplacou a goleada com três de Harry Kane (66', 82' de pênalti e 88'), que agora soma 17 gols nesta Bundesliga, e um de Josip Staisic (78').
O Stuttgart ficou com um jogador a menos nos dez minutos finais por um toque de mão dentro da área de Lorenz Assignon originou o pênalti convertido por Kane.
Em quarto na tabela, o Bayer Leverkusen foi derrotado fora de casa pelo Augsburg (13º) por 2 a 0 e agora está a 14 pontos da liderança.
-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Mainz - B. Mönchengladbach 0 - 1
- Sábado:
Augsburg - Bayer Leverkusen 2 - 0
Wolfsburg - Union Berlin 3 - 1
Colônia - St Pauli 1 - 1
Heidenheim - Freiburg 2 - 1
Stuttgart - Bayern de Munique 0 - 5
(14h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
- Domingo:
(11h30) Hamburgo - Werder Bremen
(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10
4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9
5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8
6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
7. Eintracht Frankfurt 21 12 6 3 3 28 23 5
8. Colônia 16 13 4 4 5 22 21 1
9. Freiburg 16 13 4 4 5 20 22 -2
10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2
11. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5
12. Union Berlin 15 13 4 3 6 16 22 -6
13. Augsburg 13 13 4 1 8 17 27 -10
14. Wolfsburg 12 13 3 3 7 17 23 -6
15. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7
16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16
17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14
18. Mainz 6 13 1 3 9 11 24 -13
* AFP