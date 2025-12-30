Com gols brasileiros, Arsenal vence Aston Villa (4-1) e garante liderança da Premier League

Uma demonstração de força do líder do campeonato inglês: o Arsenal goleou o Aston Villa por 4 a 1 nesta terça-feira (30), em Londres, na partida de destaque da 19ª rodada da Premier League.

Essa vitória permite aos 'Gunners' terminarem o primeiro turno do Campeonato Inglês e o ano de 2025 na liderança da tabela, com 45 pontos, atualmente cinco pontos à frente do segundo colocado Manchester City (2º, 40), que visita o Sunderland na quinta-feira.

Mas, acima de tudo, o Arsenal abre uma vantagem de seis pontos em relação ao terceiro colocado, o próprio Villa (3º, 39 pontos), que antes desta partida vinha de oito vitórias consecutivas na Premier League e onze vitórias seguidas em todas as competições.

Além disso, o Arsenal se vinga do Aston Villa, que o havia derrotado em Birmingham no dia 6 de dezembro.

Unai Emery, atual técnico do Aston Villa, não conseguiu estragar os planos de seu ex-clube, o Arsenal, pela segunda vez em um mês, já que os 'Gunners' dominaram a partida no segundo tempo.

Depois de uma primeira etapa sem gols, o brasileiro Gabriel Magalhães (48') e o espanhol Martín Zubimendi (52') marcaram logo no início da segunda etapa levantando a torcida no Emirates Stadium.

O belga Leandro Trossard (69') ampliou a vantagem, e o também brasileiro Gabriel Jesus (78'), que havia entrado no lugar do sueco Viktor Gyökeres, marcou o quarto gol para o time da casa. Foi o primeiro em 11 meses de Gabriel Jesus, que havia ficado afastado devido à uma lesão no joelho.

O Aston Villa conseguiu marcar um gol de honra nos acréscimos, por meio de Ollie Watkins (90'+4).

A atuação discreta de Gyökeres foi o único ponto negativo para o Arsenal, que segue firme em sua luta pela conquista de seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004.

- Mais um tropeço do Chelsea -

Já o Chelsea voltou a tropeçar, desta vez empatando em 2 a 2 em casa contra o Bournemouth.

Os 'Blues' encerram assim um mês bastante decepcionante, no qual conquistaram apenas uma vitória em seis jogos do campeonato inglês.

Estavam no Top 3 da Premier League e pareciam candidatos ao título, mas em dezembro os campeões mundiais conseguiram vencer apenas um adversário (Everton), empataram três partidas e perderam duas.

Estão em quinto lugar na tabela, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto aguardam os resultados dos demais jogos desta décima nona rodada.

A defesa, mais uma vez, mostrou ser o calcanhar de Aquiles da equipe de Enzo Maresca. O Bournemouth abriu o placar aos 6 minutos com um gol de David Brooks, e o Chelsea virou com um pênalti sofrido por Estêvão e convertido por Cole Palmer (15'), e um chute no ângulo do argentino Enzo Fernández (23').

O gol de empate, que fechou o placar em 2 a 2, foi marcado pelo holandês Justin Kluivert aos 27 minutos. O placar permaneceu inalterado a partir daí, apesar de o Chelsea ter criado diversas chances no segundo tempo.

- United empata com lanterna -

O Manchester United também decepcionou com um empate (1-1) em casa contra o lanterna Wolverhampton, e permanece em sexto lugar, com o mesmo número de pontos do Chelsea.

O holandês Joshua Zirkzee colocou os 'Red Devils' em vantagem aos 27 minutos, mas os visitantes empataram antes do intervalo por meio do tcheco Ladislav Krejci (45').

O Newcastle (10º) venceu o Burnley (19º) fora de casa por 3 a 1, com dois dos três gols marcados pelos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães.

O Everton (8º) entrou na briga por vagas em competições europeias com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest (17º), enquanto o West Ham (18º) empatou em 2 a 2 com o Brighton (14º) e segue em apuros.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Everton 0 - 2

West Ham - Brighton 2 - 2

Chelsea - AFC Bournemouth 2 - 2

Burnley - Newcastle 1 - 3

Arsenal - Aston Villa 4 - 1

Manchester United - Wolverhampton 1 - 1

- Quinta-feira:

(14h30) Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds

(17h00) Sunderland - Manchester City

Brentford - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25

2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26

3. Aston Villa 39 19 12 3 4 30 23 7

4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4

5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11

6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4

7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2

8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0

9. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2

10. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2

11. Crystal Palace 26 18 7 5 6 21 20 1

12. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1

13. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4

14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1

15. AFC Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6

16. Leeds 20 18 5 5 8 25 32 -7

17. Nottingham 18 19 5 3 11 18 30 -12

18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17

19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17

20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29

./bds/jta/dr/cl/aam