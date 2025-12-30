Com gols brasileiros, Arsenal vence Aston Villa (4-1) e garante liderança da Premier League

Uma demonstração de força do líder do campeonato inglês: o Arsenal goleou o Aston Villa por 4 a 1 nesta terça-feira (30), em Londres, na partida de destaque da 19ª rodada da Premier League.
Essa vitória permite aos 'Gunners' terminarem o primeiro turno do Campeonato Inglês e o ano de 2025 na liderança da tabela, com 45 pontos, atualmente cinco pontos à frente do segundo colocado Manchester City (2º, 40), que visita o Sunderland na quinta-feira.
Mas, acima de tudo, o Arsenal abre uma vantagem de seis pontos em relação ao terceiro colocado, o próprio Villa (3º, 39 pontos), que antes desta partida vinha de oito vitórias consecutivas na Premier League e onze vitórias seguidas em todas as competições.
Além disso, o Arsenal se vinga do Aston Villa, que o havia derrotado em Birmingham no dia 6 de dezembro.
Unai Emery, atual técnico do Aston Villa, não conseguiu estragar os planos de seu ex-clube, o Arsenal, pela segunda vez em um mês, já que os 'Gunners' dominaram a partida no segundo tempo.
Depois de uma primeira etapa sem gols, o brasileiro Gabriel Magalhães (48') e o espanhol Martín Zubimendi (52') marcaram logo no início da segunda etapa levantando a torcida no Emirates Stadium.
O belga Leandro Trossard (69') ampliou a vantagem, e o também brasileiro Gabriel Jesus (78'), que havia entrado no lugar do sueco Viktor Gyökeres, marcou o quarto gol para o time da casa. Foi o primeiro em 11 meses de Gabriel Jesus, que havia ficado afastado devido à uma lesão no joelho.
O Aston Villa conseguiu marcar um gol de honra nos acréscimos, por meio de Ollie Watkins (90'+4).
A atuação discreta de Gyökeres foi o único ponto negativo para o Arsenal, que segue firme em sua luta pela conquista de seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004.
- Mais um tropeço do Chelsea -
Já o Chelsea voltou a tropeçar, desta vez empatando em 2 a 2 em casa contra o Bournemouth.
Os 'Blues' encerram assim um mês bastante decepcionante, no qual conquistaram apenas uma vitória em seis jogos do campeonato inglês.
Estavam no Top 3 da Premier League e pareciam candidatos ao título, mas em dezembro os campeões mundiais conseguiram vencer apenas um adversário (Everton), empataram três partidas e perderam duas.
Estão em quinto lugar na tabela, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto aguardam os resultados dos demais jogos desta décima nona rodada.
A defesa, mais uma vez, mostrou ser o calcanhar de Aquiles da equipe de Enzo Maresca. O Bournemouth abriu o placar aos 6 minutos com um gol de David Brooks, e o Chelsea virou com um pênalti sofrido por Estêvão e convertido por Cole Palmer (15'), e um chute no ângulo do argentino Enzo Fernández (23').
O gol de empate, que fechou o placar em 2 a 2, foi marcado pelo holandês Justin Kluivert aos 27 minutos. O placar permaneceu inalterado a partir daí, apesar de o Chelsea ter criado diversas chances no segundo tempo.
- United empata com lanterna -
O Manchester United também decepcionou com um empate (1-1) em casa contra o lanterna Wolverhampton, e permanece em sexto lugar, com o mesmo número de pontos do Chelsea.
O holandês Joshua Zirkzee colocou os 'Red Devils' em vantagem aos 27 minutos, mas os visitantes empataram antes do intervalo por meio do tcheco Ladislav Krejci (45').
O Newcastle (10º) venceu o Burnley (19º) fora de casa por 3 a 1, com dois dos três gols marcados pelos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães.
O Everton (8º) entrou na briga por vagas em competições europeias com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest (17º), enquanto o West Ham (18º) empatou em 2 a 2 com o Brighton (14º) e segue em apuros.
--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Nottingham - Everton 0 - 2
West Ham - Brighton 2 - 2
Chelsea - AFC Bournemouth 2 - 2
Burnley - Newcastle 1 - 3
Arsenal - Aston Villa 4 - 1
Manchester United - Wolverhampton 1 - 1
- Quinta-feira:
(14h30) Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
(17h00) Sunderland - Manchester City
Brentford - Tottenham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25
2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26
3. Aston Villa 39 19 12 3 4 30 23 7
4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4
5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11
6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4
7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2
8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0
9. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2
10. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2
11. Crystal Palace 26 18 7 5 6 21 20 1
12. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1
13. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4
14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1
15. AFC Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6
16. Leeds 20 18 5 5 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 19 5 3 11 18 30 -12
18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17
19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17
20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29
