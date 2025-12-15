Com gol de Wesley, Roma vence Como e fica a 3 pontos da liderança no Italiano

A Roma se colocou a três pontos da líder Inter de Milão ao vencer o Como por 1 a 0 nesta segunda-feira (15), no Estádio Olímpico, no jogo que fechou a 15ª rodada.

Os 'giallorossi', que vinham de duas derrotas na competição, venceram graças ao gol do lateral brasileiro Wesley (60'), que marcou pela terceira vez na temporada.

Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini permanece na quarta colocação com 30 pontos, três atrás da Inter de Milão, que no domingo assumiu a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (16º)

O vice-líder é o Milan (32 pontos), que tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Sassuolo (9º) em 2 a 2, e o terceiro colocado é o Napoli (31 pontos), derrotado pela Udinese (10ª) por 1 a 0.

Por sua vez, o Como sofre sua terceira derrota no campeonato, a segunda consecutiva, cai para a sétima posição, com 24 pontos.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Lecce - Pisa 1 - 0

- Sábado:

Torino - Cremonese 1 - 0

Parma - Lazio 0 - 1

Atalanta - Cagliari 2 - 1

- Domingo:

Milan - Sassuolo 2 - 2

Fiorentina - Hellas Verona 1 - 2

Udinese - Napoli 1 - 0

Genoa - Inter 1 - 2

Bologna - Juventus 0 - 1

- Segunda-feira:

Roma - Como 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 15 10 0 5 16 8 8

5. Juventus 26 15 7 5 3 19 14 5

6. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6

11. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

16. Genoa 14 15 3 5 7 16 23 -7

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14