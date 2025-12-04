Samuel Lino marcou o gol do título do Flamengo. Adriann Fontes / Flamengo/Divulgação

O Flamengo é o novo campeão brasileiro. A confirmação veio na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã, com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, resultado que deixou o time de Filipe Luís inalcançável na liderança a uma rodada do fim.

Foi o gol marcado por Samuel Lino, ainda no primeiro tempo, que definiu a partida e coroou uma campanha marcada por regularidade, o melhor ataque e a melhor defesa.

A festa nas arquibancadas começou antes mesmo do apito inicial, embalada pelo título da Libertadores conquistado no último sábado (29). Mesmo com o Palmeiras vencendo seu compromisso na rodada contra o Atlético-MG, por 3 a 0, foram os rubro-negros que chegaram ao nono título brasileiro, o primeiro desde 2020, diante de quase 60 mil torcedores.

Domínio do começo ao fim

Com a taça ao alcance de uma vitória simples, o Flamengo iniciou a partida acelerado, trocando passes no campo ofensivo e buscando infiltrações pelo lado esquerdo. As principais chances da etapa inicial nasceram de tabelas entre Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. O Ceará, por sua vez, se fechou bem e tentou sobreviver apostando em bolas alçadas.

A insistência rubro-negra foi recompensada por volta dos 36 minutos. Em jogada construída pela esquerda, Carrascal encontrou Samuel Lino na área. O atacante finalizou rasteiro, de pé esquerdo, para marcar o gol que se tornaria o símbolo do título, importante também para o próprio jogador, contestado desde sua chegada ao clube.

Festa no Maracanã

O Flamengo chega ao nono Brasileirão em sua história, somando o triunfo de 2025 aos títulos de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

A campanha do ano também consolida o trabalho de Filipe Luís em sua primeira temporada completa como técnico. Foram 23 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas, além de 75 gols marcados e apenas 24 sofridos.

Além do Brasileirão, o treinador também venceu a Copa do Brasil, em 2024, e a Libertadores, no último sábado.