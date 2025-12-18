Com gol de David Neres, Napoli vence Milan (2-0) e vai à final da Supercopa da Itália

O Napoli se classificou para a decisão da Supercopa da Itália ao vencer o atual campeão Milan por 2 a 0 na semifinal disputada nesta quinta-feira (18), em Riade, Arábia Saudita.

O time napolitano, atual detentor do 'Scudetto', abriu o placar no primeiro tempo com o brasileiro David Neres (39'), aproveitando um erro do goleiro Mike Maignan.

Na etapa complementar, o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund aumentou a vantagem com um chute cruzado (64').

"Fizemos um grande jogo, tanto em termos de empenho quanto de ambição. É uma vitória importante para a equipe", disse o capitão napolitano, Giovanni Di Lorenzo.

Dirigido por Antonio Conte, o Napoli, duas vezes campeão da Supercopa da Itália (1990 e 2014), terá como adversário na final daqui a quatro dias o vencedor do confronto entre Bologna, campeão da última Copa da Itália, e Inter de Milão, vice-campeã da Serie A na temporada passada, que entram em campo na sexta-feira.

O Milan, que é o vice-líder da edição atual da Serie A, atrás da Inter, sofre sua terceira derrota na temporada em 19 jogos disputados entre todas as competições.

"Um jogo entre duas equipes de nível muito parelho é decidido nos detalhes. Voltamos a sofrer dois gols de maneira muito fácil", lamentou o técnico milanista, Massimiliano Allegri, cujo time, já eliminado da Copa da Itália, só tem o Campeonato Italiano como opção para conquistar um título nesta temporada.

A Supercopa da Itália está sendo realizada pelo quarto ano consecutivo e pela sexta vez em sua história na Arábia Saudita.

A edição de 2025 tem uma premiação total recorde de 23 milhões de euros (R$ aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual), dos quais 11 milhões de euros (R$ 71 milhões) são para o campeão.