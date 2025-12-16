Colunistas opinam: quais posições Grêmio e Inter precisam reforçar em 2026?  

DIOGO OLIVIER Colunista de Zero Hora

Grêmio precisa de goleiro, extrema pela direita, armador, primeiro volante. Isso para o time titular, para ir colocando os guris da base aos poucos. Para elenco, lateral-esquerdo e outro ponteiro-esquerdo. Já o Inter precisa de um lateral-direito titular, um reserva de Bernabei, um reserva de Alan Patrick, volante e ponteiros, além de pelo menos um bom zagueiro reserva. Isso para começo de conversa, lá é cá. Conforme jogadores forem vendidos, tem de repor.