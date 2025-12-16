Colunistas opinam: quais posições Grêmio e Inter precisam reforçar em 2026?  

A dupla Gre-Nal terá de recorrer ao mercado visando os compromissos do próximo ano. A temporada se inicia em janeiro, com as disputas de Brasileirão e Gauchão. Além disso, Grêmio e Inter também estarão em campo por outras competições.
O Tricolor disputará a Sul-Americana. Enquanto o Colorado deve estar em campo pela Sul-Sudeste. Por fim, ainda há a Copa do Brasil no calendário de 2026.
Visando os compromissos do próximo ano e as pretensões da dupla Gre-Nal, Zero Hora perguntou aos colunistas: quais posições Grêmio e Inter precisam reforçar em 2026? Veja abaixo.
Cesar Cidade Dias
O Grêmio, como prioridade, precisa liberar jogadores para ter espaço no grupo. Mesmo assim, já sabemos que nomes serão apresentados e as prioridades passam por um goleiro, um meia e um segundo atacante que contribuam com gols. O Grêmio precisa, com urgência, destas peças.
Vaguinha
O Inter mostrou muitas fragilidades defensivas ao logo do ano. Por isso, o sistema defensivo precisa de muita atenção. Se Vitão sair, a busca por zagueiros se torna uma prioridade. A saída de Fernando desequilibrou o meio-campo. Um volante com perfil de liderança é indispensável. Um centroavante artilheiro é fundamental para qualquer time que teve um ataque próximo do inofensivo na temporada.
Diogo Olivier
Grêmio precisa de goleiro, extrema pela direita, armador, primeiro volante. Isso para o time titular, para ir colocando os guris da base aos poucos. Para elenco, lateral-esquerdo e outro ponteiro-esquerdo. Já o Inter precisa de um lateral-direito titular, um reserva de Bernabei, um reserva de Alan Patrick, volante e ponteiros, além de pelo menos um bom zagueiro reserva. Isso para começo de conversa, lá é cá. Conforme jogadores forem vendidos, tem de repor.
Marcelo De Bona
O Grêmio precisa de um meia e um atacante de lado. O primeiro para disputar posição e ser alternativa a Willian dentro da ideia de um time com mais intensidade. O atacante para suprir a ausência de Alysson. O Inter precisa mais. Pelo menos um zagueiro, um volante titular e mais um atacante. O ano de 2025 escancarou problemas na defesa e no ataque do time.
Queki
Se Grando não renovar, vamos ter que contratar goleiro, lateral-direito dependendo da condição do João Pedro, um meia camisa 10 e ponta.
