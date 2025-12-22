Colts x 49ers: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela NFL

Para fechar a Semana 16 da NFL, o Monday Night Football terá o duelo entre Indianapolis Colts x San Francisco 49ers. O jogo ocorre nesta segunda-feira (22), às 22h15min (de Brasília), no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis.
Indianapolis Colts x San Francisco 49ers
Quando? Segunda-feira (22), às 22h15min
Onde assistir? ESPN, Dinsey+ e NFL Game Pass anunciam a transmissão
Próximos jogos da NFL
