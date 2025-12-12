COB homenageia Robert Scheidt com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva como reconhecimento de sua trajetória esportiva

Ovacionado de pé por todos os presentes, Scheidt recebeu o troféu das mãos do ex-velejador Torben Grael e do ex-jogador de vôlei de praia Emanuel Rego. Alexandre Loureiro / COB / Divulgação

Sete participações olímpicas, cinco delas com pódio, colocaram Robert Scheidt entre os nomes mais reluzentes do esporte brasileiro. Por sua trajetória ímpar, o velejador foi homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, na noite desta quinta-feira (11). A distinção foi concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) durante o Prêmio Brasil Olímpico, em evento realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Ovacionado de pé por todos os presentes, Scheidt recebeu o troféu das mãos do ex-velejador Torben Grael e do ex-jogador de vôlei de praia Emanuel Rego.

— Talvez seja a maior honraria do esporte Olímpico brasileiro. Celebra uma carreira — principiou antes de contar sobre o dia em que conheceu o bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva, antes dos Jogos de Atlanta 1996.

Adhemar discursou para inúmeros atletas, entre eles Scheidt. Falou sobre importância de honrar o Brasil independentemente do resultado.

— Foram palavras simples que me tocaram muito. É uma honra receber um prêmio com o nome dele. Jamais vou esquecer o dia de hoje — conta.

Scheidt é um dos atletas mais vencedores da história do esporte brasileiro. São duas medalhas de ouro olímpicas, duas de prata e uma de bronze. Em quantidade, somente a ginasta Rebeca Andrade, com seis, tem mais pódios em Jogos Olímpicos do que o velejador. Há outras conquistas difíceis de serem igualadas, como as 12 medalhas de ouro em mundiais de vela - além de três pratas e dois bronzes.

O COB concede o Troféu Adhemar Ferreira da Silva para personalidades do esporte que representam os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo. Entre os princípios estão ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

