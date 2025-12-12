COB homenageia Robert Scheidt com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva como reconhecimento de sua trajetória esportiva

Sete participações olímpicas, cinco delas com pódio, colocaram Robert Scheidt entre os nomes mais reluzentes do esporte brasileiro. Por sua trajetória ímpar, o velejador foi homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, na noite desta quinta-feira (11). A distinção foi concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) durante o Prêmio Brasil Olímpico, em evento realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
Ovacionado de pé por todos os presentes, Scheidt recebeu o troféu das mãos do ex-velejador Torben Grael e do ex-jogador de vôlei de praia Emanuel Rego.
— Talvez seja a maior honraria do esporte Olímpico brasileiro. Celebra uma carreira — principiou antes de contar sobre o dia em que conheceu o bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva, antes dos Jogos de Atlanta 1996.
Adhemar discursou para inúmeros atletas, entre eles Scheidt. Falou sobre importância de honrar o Brasil independentemente do resultado.
— Foram palavras simples que me tocaram muito. É uma honra receber um prêmio com o nome dele. Jamais vou esquecer o dia de hoje — conta.
Scheidt é um dos atletas mais vencedores da história do esporte brasileiro. São duas medalhas de ouro olímpicas, duas de prata e uma de bronze. Em quantidade, somente a ginasta Rebeca Andrade, com seis, tem mais pódios em Jogos Olímpicos do que o velejador. Há outras conquistas difíceis de serem igualadas, como as 12 medalhas de ouro em mundiais de vela - além de três pratas e dois bronzes.
O COB concede o Troféu Adhemar Ferreira da Silva para personalidades do esporte que representam os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo. Entre os princípios estão ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.
Confira a lista dos vencedores do Troféu Adhemar Ferreira da Silva:
- 2001 - Nelson Prudêncio - atletismo
- 2002 - João Gonçalves Filho - natação e polo Aquático
- 2003 - Amaury Antonio Passos - basquete
- 2004 - Maria Lenk - natação
- 2005 - Agberto Guimarães - atletismo
- 2006 - Aída dos Santos - atletismo
- 2007 - André Gustavo Richer - remo
- 2008 - João Havelange - natação e polo aquático
- 2009 - Joaquim Cruz - atletismo
- 2010 - Eder Jofre - boxe
- 2011 - Bernard Rajzman - vôlei
- 2012 - Hortência - basquete
- 2013 - Torben Grael - vela
- 2014 - Vanderlei Cordeiro de Lima - atletismo
- 2015 - Gustavo Kuerten - tênis
- 2016 - Bernardinho - vôlei
- 2017 - Lars Grael - vela
- 2018 - Jackie Silva - vôlei de praia
- 2019 - Oscar Schmidt - basquete
- 2021 - Janeth Arcain - basquete
- 2022 - Daiane dos Santos - ginástica Artística
- 2023 - Chiaki Ishii - judô
- 2024 - Zé Roberto - vôlei
- 2025 - Robert Scheidt - vela