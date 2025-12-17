Clubes gaúchos oferecem camarotes para autistas; veja vídeo e como acessar os espaços

Ato ou efeito de incluir. Fazer parte. Introduzir um indivíduo em um grupo. É esse o significado de inclusão. Parece tão básico. Afinal, não seria direito de todos se sentirem aceitos nos ambientes?

Sim. Mas, na prática, a realidade encontrada por pessoas que integram o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é diferente. E, por isso, ações como as de Grêmio, Inter e Juventude são tão valorizadas.

Os três clubes gaúchos oferecem espaço exclusivo para que os autistas possam assistir aos jogos nos estádios de maneira confortável.

Espectro Azul na Arena

Camarote gremista conta com puffs, brinquedos, rede para descanso, balanço, entre outras coisas. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

O Grêmio contou com o auxílio de profissionais de psiquiatria e terapia ocupacional para criar o espaço para 40 pessoas, batizado de Espectro Azul.

— É emocionante ver aqui famílias que nunca puderam trazer os seus filhos num jogo, ainda que super gremistas. Então, isso toca, mostra que estamos no caminho certo — contou Juliano Ferrer, coordenador do projeto Clube de Todos no Grêmio.

O espaço gremista foi inaugurado em março de 2024. Desde então, centenas de pessoas já desfrutaram do Espectro Azul. Entre elas, a família de Miguel da Silva, nove anos, que está presente em (quase) todos os jogos do Grêmio.

— Os olhinhos do Miguel brilharam na primeira vez que viemos. Esse lugar é muito assertivo, porque tem a questão da acústica, o espaço lúcido. Tudo pensado para eles — ressaltou Elisângela da Silva, de 38 anos, mãe de Miguel.

Mesmo lúdico, com brinquedos, puffs, rede de descanso e muitos outros acessórios, o Espectro Azul também é voltado para os autistas adultos. Como é o caso de Tiago Modesto, 36 anos, que conheceu o espaço no jogo diante do Cruzeiro, em 5 de novembro, pelo Brasileirão.

— Eu sempre venho à Arena, vou na Geral, na Arquibancada Sul, mas têm dias que o barulho atrapalha bastante a minha rotina. Então, fiquei muito feliz, não só por mim, mas pela causa toda — comemorou o torcedor, que também tem dois filhos com TEA.

Sala Inclusiva do Inter

Sala Inclusiva tem cadeiras similares às da arquibancada no camarote destinado aos autistas. Sport Club Internacional / Divulgação

Os colorados também tem uma área especial no Beira-Rio, desde dezembro de 2023. O Colorado criou a Sala Inclusiva, pensada em pessoas com TEA. Tudo foi planejado com o intuito de que o estádio fosse um lugar mais inclusivo. São 14 lugares.

— Ouço relatos de pais dizendo que, quando eram crianças, vinham com os pais para o estádio. Mas por terem filhos autistas não podiam fazer o mesmo, principalmente pela questão do barulho. E hoje pode. Então, é muito legal ver pais e filhos aqui assistindo aos jogos juntos — conta Jeison Reinheimer, coordenador e um dos criadores do Autistas Colorados, projeto de inclusão do Inter.

O espaço colorado é lúdico, e também conta com brinquedos, mas não é exclusivo para crianças. Os puffs e as cadeiras também podem ser ocupadas por adultos do espectro autista. Afinal, o objetivo do Inter é um só.

— A sala materializa um sonho, mas não encerra ele. Ela nos possibilita fazer essa construção e falar de inclusão, que é algo que queremos que aconteça — afirma Tamarisa Lopes da Silva, diretora feminina e de inclusão do Inter.

E o objetivo é alcançado quando meninos como Davi Franco, 11 anos, podem vivenciar a cultura de estádio.

— O meu filho está com abafador, porque ele não gosta de barulhos. Então, está super confortável, familiarizado. Já veio com o pai algumas vezes e é muito emocionante ter acesso a um lugar como esse, em que possamos ficar à vontade e ver que aqui são todos iguais — relatou Ana Andrade, 52 anos, mãe de Davi.

Dois camarotes no Jaconi

Camarote do Juventude ainda passará por melhorias. Por enquanto, clube fornece apenas os fones que inibem os ruídos. - / Divulgação/Juventude

Em Caxias do Sul, o Juventude também abriu as portas para a causa. Desde 2023, dois camarotes (dez lugares) são reservados para que os autistas possam torcer no Estádio Alfredo Jaconi.

Diferentemente de Grêmio e Inter, o clube da Serra ainda está desenvolvendo o espaço e fornece apenas fones com abafadores de ruídos. Por enquanto, os camarotes não são lúdicos e com recursos didáticos. Mas, em breve, serão.

— O espaço é para eles virem a primeira vez, se sentirem confiantes, bem. Muita vezes, também querem ir para a arquibancada. Então, essa é a inclusão, que sejam bem recebidos, tenham um espaço um pouco mais adaptado para recebê-los e, principalmente, que venham e se sintam tranquilos — ressalta Fabiano Pizetta, diretor de marketing do Juventude.

Não é em todos os lugares que os autistas podem estar. Então, sou muito feliz com o camarote, de ver a alegria das crianças CLÁUDIA BEATRIZ Mãe da Manuela

Para os próximos anos, o Alviverde busca parceiros no mercado. A ideia é que o espaço fique parecido com os de Grêmio e Inter, com vários aspectos lúdicos e adaptados.

— A gente sabe que tem empresas que talvez não conheçam. Fica um convite para elas participarem, virem junto ao clube. Venham conhecer o camarote e, assim, vamos crescendo — reitera Pizetta.

Mesmo que ainda tenha de passar por melhorias para ser (ainda mais) convidativo, o espaço já recebeu mais de 150 famílias. Como é o caso da Manuela, 12 anos, que frequenta o Alfredo Jaconi com a mãe, Cláudia Beatriz, 53 anos.

— Não é em todos os lugares que os autistas podem estar. Então, sou muito feliz com o camarote, de ver a alegria das crianças — conta Cláudia Beatriz.

No fim, é isso que faz com que clubes (e pessoas) lutem por espaços inclusivos. Pela felicidade. Pela acolhida. E, acima de tudo, pelo pertencimento de saber que todos podem fazer parte, torcer e viver o futebol.

Como acessar?

Os gremistas que quiserem conhecer o Espectro Azul precisam fazer um cadastro no site do Grêmio (clique aqui) e encaminhar um e-mail com a documentação. Há um custo: o autista e um acompanhante pagam 50% do valor de ingresso para camarote.

No Inter, a Sala Inclusiva não tem custo. Os torcedores precisam enviar e-mail para salainclusiva@internacional.com.br com nome completo do autista e de um acompanhante, e o indicativo do jogo que gostariam de assistir.

O serviço é similar ao Juventude. No Alfredo Jaconi também não há custo, e os interessados precisam entrar em contato através do Instagram @jaconistas para combinar o jogo e repassar as informações necessárias.

Em todos os espaços, as crianças precisam estar acompanhadas de responsáveis. Em nenhum dos camarotes há monitores que assumirão o cuidado com o pequenos.

A ideia, em todos, é a mesma: propiciar um lugar confortável para que pais e filhos assistam ao jogo — ou, em caso de autistas adultos, que esses possam torcer de maneira tranquila.

O que é TEA?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de neurodesenvolvimento social que afeta a capacidade de comunicação, linguagem, interação e comportamento. Há três níveis diferentes, e é recomendado acompanhamento com médicos e especialistas.

Sensibilidade auditiva

Além disso, pessoas com TEA podem apresentar hipersensibilidade auditiva e, assim, ter aversão a determinados barulhos. Por conta disso, alguns precisam fazer uso de fone de ouvido com abafador de ruído em lugares muito barulhentos, como estádios de futebol.

Serviço dos camarotes

Espectro Azul (Arena do Grêmio)

Valor: 50% do valor de ingresso para o setor de camarotes

50% do valor de ingresso para o setor de camarotes Como contatar: site do Grêmio (clique aqui)

O que oferece: brinquedos, rede para descanso, puffs, mesa, cadeiras, pia, banquetas para sentar, televisão, livros, jogos, artigos sensoriais, mesa com cadeirinhas para as crianças que quiserem pintar e desenhar e espelhos

brinquedos, rede para descanso, puffs, mesa, cadeiras, pia, banquetas para sentar, televisão, livros, jogos, artigos sensoriais, mesa com cadeirinhas para as crianças que quiserem pintar e desenhar e espelhos Capacidade: 40 pessoas (área fechada e externa)

Sala Inclusiva (Beira-Rio)

Valor: gratuito

gratuito Como contatar: enviar e-mail para salainclusiva@internacional.com.br

enviar e-mail para salainclusiva@internacional.com.br O que oferece: assentos similares aos da arquibancada, puffs, brinquedos, artigos sensoriais, mesa com cadeirinhas para as crianças que quiserem pintar e desenhar.

assentos similares aos da arquibancada, puffs, brinquedos, artigos sensoriais, mesa com cadeirinhas para as crianças que quiserem pintar e desenhar. Capacidade: 14 pessoas (área fechada e externa)

