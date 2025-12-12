Clube russo faz investida por Gui Negão, promessa do Corinthians, diz site

O Zenit, da Rússia, mostra interesse no futebol do jovem atacante Gui Negão, do Corinthians. Os europeus já fizeram uma investida pelo atleta, antes mesmo da abertura da janela de transferências. A informação foi divulgada pelo site Meu Timão.

De acordo com o portal, negociações com o estafe do atleta foram iniciadas. Porém, o Zenit não fez uma proposta oficial ao Corinthians até o momento.

A janela de transferências na Rússia abre no dia 22 de janeiro do ano que vem. O Campeonato Russo será retomado no mês de fevereiro, depois da pausa de inverno.

O Meu Timão também afirma que o jogador de apenas 18 anos recebeu sondagens recentemente de clubes da Itália, Inglaterra, Catar e Arábia Saudita. O Corinthians pede cerca de R$ 125 milhões pela promessa da equipe.

O clube de Parque São Jorge possui 80% dos direitos econômicos do atleta. Gui negão renovou o vínculo com o Corinthians neste ano, firmando acordo até junho de 2030. A multa rescisória é de R$ 140 milhões para o mercado nacional, e R$ 633 milhões para o exterior.