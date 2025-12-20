Neste sábado (20), o clássico mais antigo da NFL ocorre pela segunda vez na temporada. O Chicago Bears busca a revanche diante do Green Bay Packers a partir das 22h20min.
O confronto vale a liderança da NFC Norte e já pode encaminhar classificados para os playoffs. Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.
Chicago Bears x Green Bay Packers
Quando? Sábado (20), às 22h20min
Onde assistir? NFL Game Pass
