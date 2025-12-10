City derrota Real de virada pela Champions League e aumenta pressão sobre Xabi Alonso

Em um belo jogo, o Manchester City aumentou a crise no Real Madrid, ao vencer o time espanhol, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela sexta rodada da Champions League. O resultado agrava a situação do técnico Xabi Alonso no Real, e dá moral para Pep Guardiola no time inglês.

O Real caiu para a sétima colocação na classificação, com 12 pontos. Já o City subiu para o quarto lugar, com 13 pontos.

O Real começou pressionado para ter atuações convincentes e resultados expressivos. Com isso, os comandados de Xabi Alonso foram para o ataque e criaram duas boas chances em seis minutos. Quando sofreu o primeiro contra-ataque do City, mostrou velocidade para recompor e impedir o avanço adversário.

O City passou a cadenciar mais a partida, trocando passes na entrada da área espanhola. O Real manteve o ritmo e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos, após bom passe de Bellingham.

O City não se intimidou com a desvantagem no placar e conseguiu o empate, aos 35 minutos, com a ajuda de Courtois. O goleiro belga soltou cabeçada fraca de Gvardiol e O'Reilly aproveitou o rebote.

A disputa seguiu equilibrada até o VAR flagrar um agarrão de Rudiger em Haaland. O norueguês cobrou com categoria e virou o placar para a equipe de Guardiola, aos 43 minutos.

O Real pareceu acusar o golpe e só não foi para o vestiário com um placar mais adverso porque Courtouis se redimiu da falha no gol de empate, ao fazer duas grandes defesas aos 45.

O segundo tempo foi sensacional. O City não se contentou com a vantagem e seguiu no ataque, enquanto o Real foi perigoso nos contra-ataques. Um novo gol poderia sair para qualquer lado.

Com a ajuda das arquibancadas, o Real pressionou nos últimos 15 minutos e Vini Jr teve pelo menos duas oportunidades para empatar. Endrick, que entrou aos 34, acertou uma cabeçada no travessão, aos 39. O City se segurou com boas jogadas de Savinho pela direita.

ARSENAL VENCE MAIS UMA E MANTÉM LIDERANÇA

Em um jogo no qual dominou amplamente, o Arsenal venceu o Club Brugge, na Bélgica, por 3 a 0, e manteve os 100% de aproveitamento com seis vitórias consecutivos e o primeiro lugar na classificação. O time belga só tem 4 pontos, em 31º.

Madueke, aos 25 minutos do primeiro tempo, em uma bela finalização de fora da área, abriu o placar. Ele fez o segundo também aos dois minutos da etapa final e o brasileiro Martinelli, aos 11, fez 3 a 0.

PSG só EMPATA EM BILBAO

Athletic Bilbao e Paris Saint-Germain fizeram um duelo equilibrado na Espanha. Apesar de melhor na partida, o atual campeão europeu não conseguiu furar o bloqueio do time da casa.

O PSG chegou aos 13 pontos, em quarto lugar, enquanto o Athletic Bilbao fica com cinco pontos, na 28ª colocação.

OUTROS JOGOS