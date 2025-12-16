Cinco nomes no mercado sul-americano que poderiam reforçar Grêmio e Inter em 2026

Cetré foi campeão argentino pelo Estudiantes no fim de semana. LUIS SANTILLAN / AFP

A temporada 2025 se encerrou e Grêmio e Inter começam a buscar reforços para o próximo ano. Diante disso, Zero Hora lista cinco jogadores do mercado sul-americano que seriam bons reforços para a Dupla Gre-Nal.

Kevin Zenon (Boca Juniors, 24 anos)

Jogador perdeu espaço no último semestre. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Meia de destaque no Unión de Santa Fe foi contratado pelo Boca Juniors e teve bom rendimento sob o comando de Diego Martínez. Zenon, porém, perdeu espaço com a troca de comissão técnica no clube e foi reserva no último semestre.

Com boa capacidade de armação, Zenon é um meia que funciona melhor jogando pelo lado do campo. É um jogador pode armar desde a ponta ou sair da ponta para dentro se aproximando dos atacantes.

Santiago Sosa (Racing, 26 anos)

Jogador é um dos destaques do time de Gustavo Costas. Raul ARBOLEDA / AFP

Destaque da Racing campeão da Sul-Americana do ano passado e semifinalista da Libertadores deste ano, Santiago Sosa pode jogar tanto como volante quanto como zagueiro. No Racing de Gustavo Costas ele variava esse posicionamento no decorrer dos jogos.

A boa leitura tática para entender os movimentos é uma das características de Sosa, que tem bom jogo aéreo e força física para os duelos.

Edwuin Cetré (Estudiantes, 27 anos)

Jogador foi campeão pelo clube argentino. LUIS SANTILLAN / AFP

Titular absoluto do Estudiantes, campeão do torneio Clausura argentino no último final de semana, o colombiano é um ponta que atua preferencialmente pelo lado esquerdo. Destro, ele tem boa capacidade de drible e de finalização quando leva a bola para dentro.

A velocidade é outra marca de Cetré, que tem ainda uma boa capacidade de fazer um jogo mais curto e pouco espaço.

Santiago Ascacibar (Estudiantes, 28 anos)

Ascacibar (esq.) chegou a atuar na Europa. LUIS SANTILLAN / AFP

Formado pelo Estudiantes, voltou para o clube após passagem pela Europa. Santiago Ascabibar iniciou a carreira como primeiro volante, mas vem atuando mais adiantado com Eduardo Domínguez.

Forte na marcação, ele também tem qualidade para jogar adiantado. Ascacibar tem característica de liderança, não por acaso vem sendo o capitão do Estudiantes. Boca Junior e River Plate tentam a contratação do jogador.

Bryan Ramírez (LDU, 25 anos)

Sob o comando de Tiago Nunes, Ramírez (dir.) foi semifinalista da Libertadores. Rodrigo BUENDIA / AFP

Ponta de origem, Ramírez se destacou na campanha da LDU na Libertadores atuando como ala esquerdo no time de Tiago Nunes.