Christensen sofre lesão no joelho e vai desfalcar Barça por vários meses

O zagueiro dinamarquês do Barcelona, Andreas Christensen, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, conforme anunciou o clube espanhol neste domingo (21) e, segundo a imprensa, ele ficará afastado dos gramados por vários meses.

"Andreas Christensen sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ocorrida acidentalmente após um movimento brusco durante o treino de sábado", informou o Barça em um comunicado, sem especificar a possível duração da ausência do jogador.

O ex-zagueiro do Chelsea, que perdeu quase toda a última temporada devido a diversas lesões, não precisará passar por cirurgia e deverá ficar afastado por um período de três a quatro meses, segundo a imprensa catalã.

A não ser que ocorra uma surpresa, o zagueiro de 29 anos desfalcará a seleção dinamarquesa na semifinal da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Macedônia do Norte, em março.

A ausência de Christensen deixa o técnico do Barcelona, Hansi Flick, com apenas dois zagueiros de ofício, Pau Cubarsí e Eric Garcia, embora o francês Jules Koundé, que geralmente atua como lateral-direito, também possa jogar nessa posição.

A lesão de Christensen se soma ao afastamento temporário do capitão do Barcelona, Ronald Araujo, para preservar sua saúde mental, e à saída do veterano Iñigo Martínez antes do início da atual temporada, o que pode levar a diretoria do Barcelona a buscar reforços na próxima janela de transferências.