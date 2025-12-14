Chiefs perdem e ficam de fora dos playoffs da NFL após uma década

Chiefs de Mahomes não tiveram bom desempenho em 2025. DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A derrota no último Super Bowl foi um sinal de que algo não estava certo no Kansas City Chiefs. A prova disso foi a eliminação precoce na temporada 2025/2026. Na semana 15, após derrota para o Los Angeles Chargers por 16 a 13, a franquia não tem mais chances de chegar aos playoffs da NFL.

A última vez que isso aconteceu foi em 2014. Desde que Patrick Mahomes se tornou titular da franquia, em 2018, os Chiefs venceram três Super Bowls e perderam outros dois. Desta vez, nem mesmo o talento do quarterback foi capaz de evitar o fracasso.

Kansas City tem seis vitórias e oito derrotas, uma campanha abaixo do que era esperado. Os Chargers venceram os Chiefs duas vezes na temporada, algo que não havia ocorrido desde a chegada de Mahomes. Além do triunfo na semana 15, o time de Los Angeles também venceu na primeira rodada, em jogo disputado no Brasil.

O fracasso, no entanto, pode ser um fator importante para a franquia mudar para os próximos anos. Com Mahomes em alta ainda pelos próximos anos, os Chiefs precisam eliminar as fraquezas no elenco para que o time volte a brigar por títulos.

Por enquanto, restará aos Chiefs ver a divisão AFC Oeste ser disputada por Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Agora, a franquia já pensa em 2026, algo que parecia impensável no começo da temporada.

