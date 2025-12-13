Chelsea e Everton se enfrentam neste sábado (13) pelo jogo da 16ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h, no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Everton
Chelsea: Sánchez; Acheampong, Chalobah, Badiashile e Cucurella; James, Moisés Caicedo, Pedro Neto e Enzo Fernández; Jamie Bynoe-Gittens e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Everton: Pickford, Jake O’Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Dewsbury-Hall, Garner, Ndiaye e Alcaraz; Jack Grealish e Barry. Técnico: David Moyes
Onde assistir a Chelsea x Everton
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN