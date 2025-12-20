Chelsea reage e arranca empate (2-2) na visita ao Newcastle

O Chelsea reagiu neste sábado (20) na visita ao Newcastle, após estar perdendo por 2 a 0, e conseguiu um empate em 2 a 2 pela 17ª rodada da Premier League.

No estádio St James' Park, dois gols do atacante alemão Nick Woltemade (4' e 20') colocaram os 'Magpies' em vantagem no primeiro tempo, levantando a torcida local.

Mas os londrinos reagiram na segunda etapa com gols de Reece James (49') e do atacante brasileiro João Pedro (66').

Os últimos 30 minutos da partida foram movimentados, com chances para ambos os lados, sendo a mais clara para o time da casa, em um chute forte do ponta-esquerda Harvey Barnes (85').

O ponto conquistado é insuficiente para os objetivos das duas equipes: o Chelsea (4º, 29 pontos) pode ficar a 10 pontos do líder Arsenal (36 pontos) caso os 'Gunners' vençam o Everton neste sábado, enquanto o Newcastle permanece no meio da tabela (11º, 23 pontos).

"Acho que, depois do primeiro tempo, eles merecíam vencer o jogo, com certeza. Do meu ponto de vista, depois do segundo tempo, nós merecemos vencer. Essa é a minha opinião", disse o técnico cdo Chelsea, Enzo Maresca.

"Depois do segundo gol que marcamos, tivemos três ou quatro chances claras de marcar mais um, mas, no geral, acho que o empate foi justo".

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Chelsea 2 - 2

AFC Bournemouth - Burnley

Manchester City - West Ham

Wolverhampton - Brentford

Brighton - Sunderland

(14h30) Tottenham - Liverpool

(17h00) Everton - Arsenal

Leeds - Crystal Palace

- Domingo:

(13h30) Aston Villa - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22

3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5

6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4

7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2

9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2

11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1

12. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4

13. AFC Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3

14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3

16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10

18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13

19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15

20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26

