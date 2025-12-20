Chelsea acorda no segundo tempo e João Pedro evita derrota para o Newcastle

Em partida movimentada e com dois tempos distintos, o Chelsea buscou o empate por 2 a 2 com o Newcastle, em visita ao estádio St. James Park, neste sábado, na abertura da 17ª rodada da Premier League. Os anfitriões abriram 2 a 0 na etapa inicial, mas se cansaram na segunda e permitiram o empate - com gol do brasileiro João Pedro.

O resultado é ruim para ambos os lados, já que o Chelsea pode ver as três equipes à sua frente se afastar - soma 29, quatro atrás do Aston Villa, o terceiro colocado, e a sete do líder Arsenal, que encara o Everton ainda neste sábado, às 17h (de Brasília). O Newcastle, por sua vez, soma 23, no meio da tabela.

Apesar da reação no segundo tempo, a equipe do técnico Enzo Maresca acumulou a quarta partida sem vencer nas últimas cinco disputadas pela Premier League (uma vitória, três empates e uma derrota). Assim, até o quarto posto começa a ficar ameaçado, já que Crystal Palace, Manchester United, Liverpool e Sunderland somam 26 pontos com um jogo a menos.

Em ritmo alucinante, os donos da casa dominaram o primeiro tempo. A equipe do capitão Bruno Guimarães aproveitou as constantes falhas na saída de bola e os espaços na defesa do conjunto azul para anotar dois gols e abrir boa vantagem. Logo aos 3 minutos, Woltemade aproveitou uma sobra na área para marcar o primeiro. Diante de um Chelsea nervoso em campo, o gigante alemão ampliou aos 19.

Sem Estêvão, que nem foi relacionado por causa de uma lesão muscular, os visitantes só acordaram nos 15 minutos finais da primeira etapa, quando pressionaram em busca do gol, mas foram para o intervalo no lucro após Woltemade desperdiçar a chance de marcar seu terceiro tento no jogo cara a cara com o goleiro Sánchez.

O Chelsea voltou com outra postura na etapa complementar e, enfim, mostrou do que é capaz. O início da reação veio logo aos 3 minutos, em bela cobrança de falta de Reece James, sem chances de defesa para Ramsdale. Aos 20 minutos, o brasileiro João Pedro aproveitou uma ligação direta de Sánchez, passou pela marcação de Thiaw e tocou na saída do goleiro para igualar o placar.