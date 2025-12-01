Charles, do Corinthians, recebe suspensão de dois jogos após julgamento no STJD

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD decidiu aplicar dois jogos de suspensão ao volante Charles, do Corinthians, pelo lance que motivou sua expulsão contra o Red Bull Bragantino, no dia 5 de novembro. O caso foi enquadrado como jogada violenta, o que ampliou a pena além da suspensão automática já cumprida.

Com a decisão, o meio-campista ficará fora de mais uma partida do Brasileirão. Ele não poderá atuar na quarta-feira, diante do Fortaleza, no Castelão, e se torna baixa certa para a comissão técnica, que terá de ajustar a formação no setor.

A expulsão ocorreu após uma discussão entre Charles e Jhonatan, do Bragantino. O volante tentou atingir o adversário com um tapa, gesto que inicialmente gerou cartão amarelo.

Minutos depois, porém, a árbitra Edina Alves reviu a interpretação e aplicou o vermelho direto, registrando o episódio na súmula.