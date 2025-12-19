CEO do Grêmio diz que Flamengo quer transformar o Brasileirão em 'Bundesliga'

O CEO da nova gestão do Grêmio, Alex Leitão, fez críticas diretas à postura do Flamengo nas discussões sobre os direitos comerciais do futebol brasileiro e afirmou que o clube carioca trabalha para transformar o Campeonato Brasileiro em um modelo semelhante ao da Bundesliga. Para o dirigente, o time rubro-negro busca assumir um papel dominante, nos moldes do Bayern de Munique no futebol alemão.

"O que o presidente do Flamengo quer é que o Brasileirão se transforme em uma Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada dez campeonatos, ele vai ganhar nove. Isso é o que ele quer, e é legítimo", afirmou Leitão, em entrevista ao portal GZH. Segundo ele, a estratégia faz sentido do ponto de vista do clube carioca, mas exige reação dos demais integrantes da liga.

Leitão afirmou que o problema não está na ambição do Flamengo, mas na falta de articulação política dos outros clubes. "Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça", disse. Para o CEO gremista, a discussão passa diretamente pela forma como os direitos de transmissão e comerciais são negociados no país.

O dirigente defendeu que a diferença financeira entre os clubes precisa ser reduzida para evitar um campeonato previsível. "O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme em uma Bundesliga é diminuir as diferenças. A distribuição desses direitos tem de ser um pouco mais consciente para todos", afirmou, destacando a necessidade de força coletiva nas negociações.

Ao abordar o impasse envolvendo a Libra, Leitão classificou como legítima a postura do Flamengo, mas questionou a estratégia de negociações individuais. "Um clube indo ao mercado vender 19 jogos e outros 19 clubes vendendo 361 partidas você acha que um bloco com 361 jogos não tem uma força talvez até maior?", provocou, ao defender uma venda conjunta dos direitos.